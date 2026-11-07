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Sur'da vatandaşla buluşma: 'terörsüz Türkiye' umudu yükseliyor

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, Sur İskenderpaşa Mahallesi'nde muhtar, vatandaş ve esnafla 'Terörsüz Türkiye' sürecünü anlattı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sur'da vatandaşla buluşma: 'terörsüz Türkiye' umudu yükseliyor

Sur'da terörsüz Türkiye süreci sokak sokak anlatıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun ve parti heyeti, Merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde muhtarlar, vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek 'Terörsüz Türkiye' sürecini anlattı. Ziyaretler sırasında bölgedeki sakinlik ve halkın ilgisi dikkat çekti.

Mahalle çalışmaları ve temaslar:

Özcoşkun ve beraberindeki ekip, kıraathanelerde vatandaşlarla sohbet etti, muhtarlarla görüştü ve esnafı dükkan dükkan gezerek ziyaret etti. Başkanın açıklamasına göre, ekip "dükkan dükkan, kapı kapı, sokak sokak vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz" yaklaşımıyla çalışıyor. Ziyaretlerde vatandaşların sürece yönelik olumlu yaklaşımı ve ilgi gösterdikleri aktarıldı.

Heyetin temasları sırasında, Sur sokaklarında geçmişte sıkça duyulan çatışma ve silah seslerinin yaşandığı döneme atıf yapılarak, şu an hissedilen huzurun önemli olduğu vurgulandı. Özcoşkun, ziyaretlerde vatandaşların huzur ve mutluluğunu gözlerinden hissedebildiklerini belirtti ve MHP'nin sahada kalmaya devam edeceğini söyledi.

Muhtarın değerlendirmesi:

İskenderpaşa Mahalle Muhtarı Ersen Ekmekçioğlu, MHP İl Başkanının bölgeye sık sık geldiğini, halkın sorunlarını dinlediğini ifade etti. Ekmekçioğlu, Devlet Bahçeli'nin yürüttüğü 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek verdiklerini belirterek, "Devlet Bahçeli beyefendinin 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili yaptığı çalışmaları bize anlattı. Biz halk olarak, bölge olarak bu süreci destekliyoruz" dedi.

Muhtar ayrıca bölge halkının sürece katkı vereceğini ve desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Heyetin ziyaretleri, Sur'da normalleşme ve toplumun güvenlik beklentilerine yönelik siyasi aktörlerin sahadaki görünürlüğünü artırma çabası olarak öne çıktı.

Ziyaretler boyunca korunması gereken isimler, tarihler veya sayısal veriler kaynak metinde belirtildiği şekilde korunarak aktarıldı. MHP heyetinin Sur temasları, hem saha iletişimi hem de bölge halkıyla doğrudan diyalog kurulması bakımından öne çıkan bir çalışma olarak sunuldu.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL BAŞKANI HASAN ÖZCOŞKUN, HENDEK OLAYLARINDA SİLAH...

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) DİYARBAKIR İL BAŞKANI HASAN ÖZCOŞKUN, HENDEK OLAYLARINDA SİLAH SESLERİNİN HİÇ SUSMADIĞI, SÜREKLİ ÇATIŞMALARIN OLDUĞU SUR İLÇE SOKAKLARINDA MUHTARLAR, VATANDAŞLAR VE ESNAFA 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNİ ANLATTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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