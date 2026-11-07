Motorundan alev çıkan Citroen Gedevet Yaylası yolunda kullanılamaz hale geldi

Alanya'da seyir halindeki araç motorunda yangın çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Gedevet Yaylası yolunda ilerleyen bir hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Sürücünün zamanında müdahalesi ve ekiplerin hızlı çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı, araçta önemli çapta maddi zarar oluştu.

yangının başlangıcı ve sürücünün müdahalesi:

Olay, Uzunöz Mahallesi sınırları içindeki Gedevet Yaylası yolunda meydana geldi. Sürücü, 55 VE 789 plakalı Citroen marka aracın motor bölümünden yükselen dumanları fark ederek aracı kenara çekti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren sürücü, daha fazla risk oluşmasını önlemek için aracın çevresinden uzaklaştı.

itfaiye müdahalesi ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sonrası yapılan incelemede, yangının motor bölümünde başladığı tespit edildi ve araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer çalışmalarını tamamladı; yangının çıkış nedenine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Alanya’da seyir halindeki hafif ticari araç alev aldı