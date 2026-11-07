Antalya'da gece çıkan yangın 3 katlı kafe-restoranı kullanılamaz hale getirdi

Elmalı Mahallesi'ndeki iş yerinde gece yangını: can kaybı yok, maddi hasar büyük

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Şarampol Caddesi üzerindeki Kışlahan İş Merkezi'nde bulunan zeminle birlikte 3 katlı bir kafe-restorantta gece saatlerinde yangın çıktı. Olay, sabah 04.30 sıralarında gece bekçisinin fark edip itfaiye ekiplerine bildirmesiyle aydınlandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İşletmede can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bina ve iç donanımda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından çalışma başlatıldı.

yangının çıkış ve müdahale süreci:

Gece bekçisinin erken fark etmesi ve yapılan ihbar sonrasında itfaiyenin zamanında müdahalesi, durumun daha da kötüleşmesini önledi. İşletme sahibi Yılmaz Aygün, yangının nasıl başladığına ilişkin olarak "Vallahi biz de bilmiyoruz nasıl olduğunu" ifadelerini kullandı; Aygün, olası olarak "Elektrik kaynaklı mı, biz de bilmiyoruz" sözleriyle nedenin henüz tespit edilmediğini belirtti. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri, hasarın boyutunu ve yangının kökenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

işletmenin geçmişi ve toplumsal rolü:

Yılmaz Aygün, mekanın 40 yıllık bir işletme olduğunu ve çok sayıda kişiye istihdam sağladığını söyledi. Aygün, işletmenin babasının vasiyeti gereği ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek verdiğini vurgulayarak "Babamızın vasiyetiydi. Bize kim gelirse, yemek isterse misafir masasına oturtur, yemeğini verir, göndeririz" dedi.

İşletme sahibi ayrıca itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, yangın alarm sisteminin faydası olduğunu ve sigorta yapılmasının önemine dikkat çekti: "İtfaiye ekipleri yetişti, gereken müdahaleyi yaptı. Herkes işletmesinin sigortasını yaptırsın. Zararımız büyük, şu anda rakam telaffuz edemem. Önemli olan canımıza bir şey gelmemesi."

Yetkililer yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için incelemelere devam ederken, işletme kullanılamaz durumda bulunuyor ve restorasyon çalışmaları ile sigorta süreçleri hakkında değerlendirmeler yapılacak.

TALYA'NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE BİR YEME İÇME YERİNDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.