Adli yıl açılışında birlik mesajı: hukuk ailesi olarak çözüm odaklıyız

Adalet Bakanı akın gürlek’ten adliye toplantısında birlik vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2 No’lu Barosu’nun 2026-2027 adli yıl açılış programında yaptığı konuşmada yargı teşkilatı ile avukatlar arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Ankara Adliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Gürlek, mesleki dayanışma çağrısında bulunarak adalet sisteminin ortak sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

12. yargı paketi ve ekim planları:

Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi’nin ilk kısmının kanunlaşarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı ve ikinci kısmını ekim ayında gündeme getirmeyi planladıklarını söyledi. Paketin yaklaşık 24-25 maddeden oluşmasının öngörüldüğünü belirten Gürlek, bu metne avukatların yaşadığı sorunlara yönelik düzenlemelerin eklenmesini temenni ettiğini ifade etti.

Gürlek, pakette özellikle dava sürelerine ilişkin hedeflerin, boşanma süreçlerini kısaltmaya yönelik tedbirlerin ve Anayasa Mahkemesi kararları sonrası nafaka konusundaki yasal düzenlemelerin yer alacağını aktardı.

Hedeflenen yargı süreleri ve uygulama beklentisi:

Bakan konuşmasında dava süreçlerine ilişkin somut hedefler de paylaştı. Davaların makul sürede sonuçlanmasının önemine vurgu yaparak, hâkim ve savcıların bu hedef sürelerin gerektirdiği disipline uyması gerektiğini kaydetti. Gürlek, kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirlerin pakete dahil edileceğini ve Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının ardından nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin de ekim ayındaki paket kapsamında hayata geçirilmeyi planladıklarını belirtti.

Hukuk ailesi ve mesleki saygı çağrısı:

Yargı teşkilatının insan kaynağına sayısal verilerle dikkat çeken Gürlek, uygulamanın içinden gelen bir hukukçu olarak avukatların adliye hizmetlerinde karşılaştıkları sorunları bildiğini söyledi. Konuşmasında "27 bin 500 hakim ve savcımızla, 211 bin avukatımızla aynı büyük hukuk ailesinin mensuplarıyız" ifadelerini kullandı ve tüm adliye görevlilerinin avukatlara karşı nezaket ve mesleki saygınlıkla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Gürlek, avukatların açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmesinin önemli olduğunu, bu nedenle uygulamadaki hedef zamanlamalara riayet edilmesinin elzem olduğunu sözlerine ekledi.

Özlük hakları ve silah ruhsatı ücretine ilişkin mutabakat:

Avukatların özlük hakları ve mali taleplerine ilişkin görüşmelerin Maliye Bakanlığı ile yürütüldüğünü söyleyen Gürlek, bu görüşmeler sonucunda silah ruhsatı ücretine ilişkin bir uzlaşıya varıldığını aktardı. Buna göre, silah ruhsatı ücretinin ilk başvuruda yarı oranında alınması ve sonrasında yapılacak yenilemelerde ücret alınmaması yönünde ortak bir mutabakat sağlandığını belirtti.

Bakan, bu ve benzeri sorunların üzerine gereken yasal işlemler yapılarak kararlılıkla gidildiğini ifade etti.

Toplumsal değerler ve adli müdahaleler:

Gürlek, toplumsal ahlakı ve hukuk düzenini zedeleyici girişimlere taviz verilmeyeceğini de vurguladı. Son dönemde popüler kişiliklerin davranışlarının özellikle gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Bakan, hukuka aykırı davranışlar karşısında gereken yasal işlemlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Programda söz alan Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir ise adaletin devletin meşruiyeti ve toplum huzuru için kritik olduğunu belirtti. Ağdemir, güçlü bir savunmanın hukukun temel unsurlarından biri olduğunu, hedeflerinin Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "Türkiye Adalet Yüzyılı" olmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Konuşmalar, katılımcılar arasında adaletin işleyişi ve mesleki dayanışma ekseninde süren tartışmalar ve beklentilerin paylaşılmasıyla tamamlandı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, ANKARA 2 NO'LU BAROSU'NUN 2026-2027 ADLİ YIL AÇILIŞ PROGRAMI'NA KATILDI.