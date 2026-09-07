Selçuklu'ya iki yeni park: spor ve dinlenme için geniş yeşil alanlar

Selçuklu'ya yeni parklar geliyor:

Konya merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçenin sosyal yaşam alanlarını güçlendirmek amacıyla Parsana ve Beyhekim mahallelerinde iki yeni park projesini hayata geçiriyor. Projeler, hem spor hem de dinlenme imkânı sunacak şekilde planlandı; amaç mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini ve konforunu artırmak.

Parsana Mahallesi'ndeki proje:

Gürbaşak Sokak'ta devam eden çalışmada park, 18.700 metrekarelik geniş bir alana yayılıyor. Alanda bir adet oyun grubu, bir adet halı saha ve bir adet basketbol sahası yer alacak. Bunun yanı sıra ziyaretçilerin kullanabileceği dinlenme ve oturma alanları ile yürüyüş yolları planlandı. Bu düzenlemeler, mahallede hem çocuklara hem de gençlere spor imkânı sağlarken, ailelerin ve komşuların rahatça vakit geçirebileceği sosyal bir çevre oluşturmayı hedefliyor.

Beyhekim Mahallesi'nde ne yapılıyor:

Afacanlar Sokak'ta süren çalışma ise 7.824 metrekarelik bir alanda yürütülüyor. Bu parkta bir adet oyun grubu, bir adet halı saha ve yürüyüş yolları bulunacak. Proje, mahalle ölçeğinde erişilebilir yeşil alan ihtiyacını karşılamaya yönelik ve günlük yaşamın içinde kısa mesafede kullanılabilecek dinlence mekânları sunmayı amaçlıyor.

Başkanın incelemeleri ve diğer çevre düzenlemeleri:

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapımı süren iki park projesini yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı. Başkan Pekyatırmacı ayrıca Selahaddin Eyyubi, Akşemsettin ve Kılınçarslan mahallelerindeki otopark, parke-bordür ve ağaçlandırma çalışmalarını da denetledi. Belediye, Selçuklu Vizyonu çerçevesinde; altyapı, asfalt ve yeşil alan yatırımlarını eş zamanlı sürdürerek ilçeyi daha modern ve konforlu yaşam alanlarına kavuşturmayı hedefliyor.

Yetkililer, Parsana ve Beyhekim'deki park çalışmalarının hızla tamamlanarak bölge halkının kullanımına sunulacağını belirtiyor. Bu projeler, Selçuklu'nun 703 bin nüfusu ve 72 mahallesi olan yapısı içinde erişilebilir yeşil alan arzını güçlendirmeye katkı sağlayacak.

SOSYAL YAŞAM ALANLARIYLA İLÇENİN YAŞAM KALİTESİNİ VE KONFORUNU ARTIRAN SELÇUKLU BELEDİYESİ, PARSANA VE BEYHEKİM MAHALLELERİNE YENİ PARK KAZANDIRIYOR. SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI AHMET PEKYATIRMACI (CEKETLİ), YAPIMI DEVAM EDEN PROJELERİ YERİNDE İNCELEYEREK ÇALIŞMALARIN SON DURUMU HAKKINDA EKİPLERDEN BİLGİ ALDI.