Honaz meclisinde çoğunluk CHP'ye döndü

Honaz Belediye Meclisi'nde siyasi dengeler, bir meclis üyesinin parti değişikliğiyle tekrar CHP lehine kaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Yeni Parti'ye geçen ve ardından yeniden CHP'ye katılan Ali Özdemirçelik'in dönüşü, meclisteki sayısal dağılımı doğrudan etkiledi.

geçişin etkileri:

Son hamle sonrası CHP, belediye başkanı Yüksel Kepenek dahil olmak üzere mecliste 6 üyeye ulaştı. Yeni Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin ise 5'er üyesi bulunuyor. Daha önce Yeni Parti'nin üstün olduğu meclis yapısı bu değişiklikle CHP çoğunluğuna dönüştü ve oy dengesi yeniden şekillendi.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Eylül ayı Belediye Meclis toplantısında Ali Özdemirçelik'in dönüşünü değerlendirerek, "Belediye Meclis Üyemiz Ali Özdemirçelik, Yeni Parti'den istifa ederek tekrar CHP üyeliğine geçerek baba ocağına geri döndü. Meclis üyemizi verdiği karardan dolayı tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Eylül toplantısında gündeme gelen projeler ve diğer maddeler görüşülerek oylamaya sunuldu; sunulan maddeler meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Bu sonuç, yeni sayısal dağılımın karar süreçlerindeki etkisinin ilk somut görünümü olarak değerlendirildi.

Meclisteki denge değişikliği, önümüzdeki oturumlarda politika ve proje önceliklerinin nasıl şekilleneceğine dair işaretler veriyor. CHP'nin yeniden sağladığı çoğunluk, karar alma mekanizmalarında doğrudan etkili olacak ve gelecek toplantılarda alınacak kararlarda belirleyici rol oynayabilir.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDEN (CHP) İSTİFA EDEREK YENİ PARTİ’YE GEÇEN HONAZ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ALİ ÖZDEMİRÇELİK, YENİ PARTİ’DEN İSTİFA EDİP YENİDEN CHP’YE KATILDI. ÖZDEMİRÇELİK’İN DÖNÜŞÜYLE BİRLİKTE HONAZ BELEDİYE MECLİSİ’NDE CHP YENİDEN SAYISAL ÜSTÜNLÜĞÜ ELDE ETTİ.