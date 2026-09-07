Yeni partili belediye başkanları ve milletvekilleri Bilecik'te deneyim paylaştı

buluşmanın genel çerçevesi:

Yeni Parti saflarına katılan milletvekilleri ile il belediye başkanları, Bilecik Belediyesi ev sahipliğinde ilk kez bir araya geldi. Toplantıya; Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ve Amasya Belediye Başkanı Tugay Sevindi katıldı. Buluşma, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı tarafından karşılamayla başladı.

toplantıda ele alınan konular:

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen oturumda şehirlerde yürütülen ve planlanan projeler, yerel yönetim uygulamaları ile dayanıklı kent oluşumu konuları değerlendirildi. Belediye başkanları, kentlerin öncelikli ihtiyaçlarını paylaşırken, ortak çalışmalara ve deneyim alışverişine vurgu yaptı. Katılımcılar, Bilecik'in kültürel, doğal ve tarihi değerlerine duydukları beğeniyi ileterek ev sahipliği nedeniyle Başkan Subaşı'ya teşekkür etti.

Program kapsamında Başkan Subaşı, konuklara Bilecik ve belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi. Subaşı buluşmayla ilgili olarak 'Bugün şehrimiz için çok güzel ve verimli bir gün oldu. Önce canlı yayında Bilecik'imizin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini anlattık. Daha sonra da ülkemizin farklı şehirlerinden gelen belediye başkanlarımızla Bilecik'te bir araya geldik. Bu buluşmamızda şehirlerimizin ihtiyaçlarını, yerel yönetim anlayışımızı ve geleceğe dair ortak hedeflerimizi konuşmak istiyoruz. Bu buluşmayı; deneyimlerimizi paylaşacağımız, birbirimizden öğreneceğimiz ve ortak akılla yeni fikirler geliştireceğimiz kıymetli bir fırsat olarak görüyorum. Bilecik'te gerçekleştireceğimiz bu buluşmadan doğacak iş birlikleriyle, halkımız için daha güzel yarınları birlikte inşa edeceğimize inanıyorum' ifadelerini kullandı.

saha ziyaretleri ve kültürel rotalar:

Belediye heyeti, eşleri ve beraberindeki konuklarla birlikte ilk olarak Bilecik Belediyesi tarafından hizmete açılan Halk Enstitüsü'nü ziyaret etti. Ziyaretler sonrası heyet, Sanat Sokağı, Mutluluk Kafe ve Bilecik Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelerek kentte yürütülen sosyal ve kültürel çalışmaları yerinde inceledi.

Programın diğer bölümünde belediye başkanları, Şeyh Edebali Türbesi, Tarih Şeridi ve Tarihi Saat kulesini gezerek bu mekânlar hakkında bilgi aldı. Gün boyu süren temaslar, katılımcılar arasında iş birliği olanaklarının güçlendirilmesi ve kent planlamasıyla ilgili fikir alışverişi için zemin oluşturdu.

BİLECİK BELEDİYESİ'NİN ÖRNEK PROJE VE ÇALIŞMALARI İNCELENDİ ZİYARETLER YAPILDI