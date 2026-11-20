Adliyeye taşınan iddia: Tanju Çolak görüntülerin yapay zeka ile üretildiğini savundu

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaştığı iddia edilen görüntülerin yapay zeka kullanılarak üretildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Çolak, başvuruyu yaptıktan sonra İstanbul Adliyesi önünde açıklama yaptı ve söz konusu içeriklerin kendisine ait olmadığını ifade etti.

suç duyurusunun gerekçesi:

Çolak, açıklamasında görüntülerin birleştirilip montajlanarak Türkiye'ye sunulduğunu savunarak bunun çok çirkin ve yanlış olduğunu söyledi. Suç duyurusunun temel iddiası, paylaşılan videoda görülen gülüş ve alkışlama gibi davranışların gerçekte Çolak'a ait olmadığı ve yapay zeka teknolojisiyle üretildiğidir.

çolak'ın beyanları ve konumlandırması:

Basın önünde yaptığı konuşmada Çolak, 'Ben böyle bir şey yapmadım, böyle bir gülüş yapmadım, böyle bir alkışlama yapmadım. Orada olmadım' ifadelerini kullandı. Ayrıca 14 Eylül'de Samsun'da olduğunu belirterek, 'Evet, Cumhurbaşkanımızı seviyorum, saygı duyuyorum. Yine alkışlarım, hiç sorun değil. Ama böyle bir şeyi Tanju Çolak 63 yaşında niye yapsın' dedi.

Çolak'ın açıklamaları, yapay zeka ile üretilen veya manipüle edilen içeriklere ilişkin kaygıları gündeme taşıdı. Suç duyurusu sonrası süreç, soruşturmanın yürütülmesi ve içeriklerin kaynağının tespitiyle ilerleyecek; Çolak ise kişisel haklarına yönelik bu iddialara karşı hukuk yoluyla cevap vereceğini belirtti.

TANJU ÇOLAK AÇIKLAMALARDA BULUNDU.