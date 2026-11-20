Adıyaman merkezinde parkta tehlike

Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir oyun parkında 8 ile 10 yaşlarındaki çocukların oynarken zemine döktükleri kolonya'yı ateşe vermesi, oyun alanından alevlerin yükselmesine neden oldu. Oyun grubunun bulunduğu bölümde başlayan yangın kısa sürede gözle görülür alevler oluşturdu.

görgü tanıkları ve olayın gelişimi:

Parkta bulunan vatandaşların uyarıları üzerine çocukların alevlerle oynaması sona erdi. Olay sırasında parktaki diğer kişiler müdahalede bulunarak çocukları ateşten uzaklaştırdı. Görgü tanıkları, çocukların kısa süre içinde parktan uzaklaşmasının endişeyi azalttığını belirtti.

güvenlik ve bilinçlendirme ihtiyacı:

Olay, flammable maddelerin (özellikle kolonyanın) çocukların erişim alanında bulunmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. Bu tür kazaların önlenmesi için ailelere, okul öncesi ve ilkokul çevresindeki sorumlulara yönelik bilinçlendirme ve gözetim çağrısı yapıldı. Ayrıca park gibi kamusal alanlarda yanıcı maddelere karşı uyarı ve denetimlerin artırılmasının önemine dikkat çekildi.

Çocukların olaydan zarar görmeden uzaklaşmış olması rahatlatıcı olmakla birlikte benzer olayların tekrarlanmaması için yerel düzeyde alınacak önlemler ve eğitim çalışmalarının gerekliliği vurgulanıyor.

ADIYAMAN’DA ÇOCUKLARIN OYUN PARKINDA YAKTIĞI ATEŞ TEHLİKEYE YOL AÇTI.