Tarım akademisi'nden arı yetiştiriciliğinde uzmanlaşan 20 üretici

Tören ve eğitim süreci:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretimde bilinç ve bilimsel yaklaşımı güçlendirmek amacıyla yürütülen Tarım Akademisi programında yeni mezunlara sertifikaları takdim edildi. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) ile iş birliği kapsamında düzenlenen 108 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimi başarıyla tamamlayan 20 kursiyer için tören gerçekleştirildi.

Törene; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Yol ve Bakım Dairesi Başkanı Hakan Kocatürk, Kocaeli Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ufuk Kasım, DAGEM Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, akademisyenler ve üreticiler katıldı. DAGEM ekibinin katkılarıyla gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler kursiyerlerin pratik deneyimini artırdı.

yetkililerin mesajları:

Programda konuşan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, "Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere her alanda destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ise eğitimden üretime uzanan süreçte sağlanacak desteklerin süreceğini vurguladı.

Eğitim kapsamı ve saha çalışmaları:

Tarım Akademisi, 2025-2026 eğitim döneminde üreticilere yönelik beş ana branşta çalışmalar yürüttü: Aday Çiftçi, Ana Arı Yetiştiriciliği ve Arı Sütü Üretimi, Mantar Yetiştiriciliği, Sebze Yetiştiriciliği ve Üzümsü Meyve Yetiştiriciliği. Bu branşlarda açılan 7 grupta toplam 123 kursiyer eğitim aldı.

Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinin desteğiyle sahada bilgilerin pekiştirilmesi hedeflenerek iki dönem halinde toplam 28 teknik gezi düzenlendi. Eğitim dönemi, kursiyerlerin sertifika töreni ve hatıra fotoğrafı ile son buldu.

TARIMSAL ÜRETİMDE BİLİNÇLİ VE BİLİMSEL ADIMLAR ATILMASI AMACIYLA FAALİYET GÖSTEREN TARIM AKADEMİSİ, YENİ MEZUNLARINI VERDİ. 108 SAATLİK UZMANLIK EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN ÜRETİCİLERE SERTİFİKALARI DÜZENLENEN TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ.