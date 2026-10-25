Altın Portakal jürisinde rahman Altın yerine Gökhan Kırdar göreve başladı

Altın Portakal jürisinde görev değişikliği

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisinde önemli bir değişiklik yaşandı. Jüri üyesi Rahman Altın, devam eden özel sağlık sorunu nedeniyle görevine devam edemeyeceğini bildirdi.

Rahman Altın'ın görevden ayrılması:

Festival organizasyonu, Altın'ın sağlık durumuna bağlı olarak yarışma sürecinde yer alamayacağını açıkladı. Kurum tarafından yapılan duyuruda, Altın'ın geçici olarak çekilmesinin ardından jüri kadrosunda düzenleme yapıldığı belirtildi.

Gökhan Kırdar jüriye katıldı:

Rahman Altın'ın jürideki boşluğunu ise usta müzisyen Gökhan Kırdar devraldı. Söz yazarı, besteci, aranjör ve yapımcı kimlikleriyle tanınan Kırdar, 1991'de söz ve müziği kendisine ait olan Karanlığın Gizi adlı şarkıyla Beyaz Güvercin Yarışması'nda dikkat çekmişti.

1990'larda geniş kitlelere ulaşan Yerine Sevemem adlı parçasıyla bilinen Kırdar, 2020'de Dem i Öz albümünü yayımladı. Kırdar'ın, Kurtlar Vadisi dizisi için bestelediği Cendere adlı eser, 2024'te meşhur Burning Man festivalinde DJ Mahmut Orhan tarafından çalınarak uluslararası ilgi gördü.

Festival yetkilileri, jüri değişikliğinin yarışma takvimini etkilemeyeceğini ve değerlendirmelerin planlandığı şekilde süreceğini duyurdu.

JÜRİ ÜYESİ MÜZİSYEN RAHMAN ALTIN, ÖZEL SAĞLIK SORUNU SEBEBİYLE GÖREVİNE DEVAM EDEMEYECEK. ALTIN’IN GÖREVİNİ, BİR DİĞER USTA MÜZİSYEN, GÖKHAN KIRDAR DEVRALDI.