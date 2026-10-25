Galatasaray derbiye taktik odaklı son antrenmanla hazırlandı

son idman ve hazırlık süreci:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı Okan Buruk yönetti.

Çalışma, ilk etapta oyuncuların ritmini yükselten dinamik ısınma ile başladı. Takım iki grup halinde düzenlenen 10’a 2 pas çalışmasıyla tempoyu artırdı; antrenman, saha yerleşimi ve oyun kurgularına yönelik yapılan taktik çalışmalarla noktalandı.

maç bilgileri:

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Teknik heyet son idmanın ardından oyuncuların morali ve konsantrasyonunu son kez kontrol etti.

derbi hazırlığının önemi:

Derbi havası ve yoğun tempo göz önünde bulundurularak yapılan antrenman, takımın oyun disiplinine ve saha içi organizasyonuna vurgu yaptı. Son idman, kadronun maça fiziksel ve taktiksel açıdan hazır olduğunu göstermeyi amaçladı.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA OYNAYACAĞI FENERBAHÇE MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.