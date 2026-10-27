Adrasan çıkışında tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

Kumluca'da dağcıları taşıyan minibüs kaza yaptı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Adrasan Mahallesi'nden yola çıkan ve dağ tırmanışı yapan grubu taşıyan tur minibüsü kaza yaptı. Araç, Mavikent Mahallesi Çerdin mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Minibüsün plakasının 38 AKZ 946 olduğu, aracın sürücüsünün ise Metin D. olduğu bildirildi.

Kaza ve ilk müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce müdahale edilen kazada, sürücü ile birlikte toplam 15 kişi ambulanslarla Kumluca ve Finike'deki hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde yapılan müdahalelerde yaralıların sağlık kuruluşlarına nakilleri gerçekleştirildi.

Yaralıların sevki ve soruşturma:

Kaza sonrasında yaralıların tedavileri için ilgili hastanelere yönlendirildiği, olayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı açıklandı. Yetkililer, kazanın nedeni ve sorumlulukların belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Gelişmelerle ilgili yetkililerden veya resmi kurumlardan gelecek ek açıklamalar bekleniyor.

Antalya'da dağcıları taşıyan minibüs şarampole devrildi: 15 yaralı