Esenyurt'ta tehlike veren yol: aynı hafta iki ağır yaralı, esnaf önlem istiyor

yıldırım beyazıt caddesi'nde artan kaza vakaları

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Caddesi, son dönemde peş peşe yaşanan trafik kazaları nedeniyle esnaf ve mahalleliyi endişelendirdi. Aynı hafta içinde meydana gelen iki ayrı kazada iki vatandaş ağır şekilde yaralandı, olaylar bölge sakinlerinin tepkisini çekti.

Kazaların bir kısmı cadde üzerindeki mevcut düzenlemelerin yetersizliğiyle ilişkilendiriliyor. Bölgede benzer olayların sık tekrar ettiği, geçmişte yaşanan ağır yaralanma vakalarının da bulunduğu ifade ediliyor; bazı kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

kaza örnekleri:

Geçtiğimiz hafta bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki yayaya çarptı ve her iki kişi de ağır yaralandı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra caddedeki başka bir olayda motosiklet sürücüsü, sonradan fark ettiği kasisi atlarken dengesini kaybedip yere düştü ve sürüklendi. Bu olaylar, hem yayaların hem de araç kullanıcılarının ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kazaların farklı sebeplerle gerçekleştiğini ancak ortak olarak hız ve yola dair düzenlemelerin eksikliğinin rol oynadığını ortaya koyuyor.

esnaf ve mahallelinin talepleri:

Olaylarla ilgili konuşan esnaf Fahrettin Demir bölgedeki kazaların sık olduğunu ve mevcut kasisin yetersiz kaldığını söyledi. Demir, konuşmasında şunları belirtti: Yukarıdan araçlar yokuş aşağı hızlanarak geliyor ve hız kesmeleri için yapılan kasiste kaza yapıyorlar. Bu kasislerden sadece bir tane var ve bazıları fark etmiyor. Hızlı geldikleri içinde peş peşe kazalar yaşanıyor. Halbuki bu caddeye birkaç tane daha tümsek yapılsa, hız önlemi için çalışma yapılsa araçları mecburen yavaşlayacak ve kaza olmayacak. Hele ki yağmur yağdığında çok daha sıkıntı yaşanıyor. Yetkililerden buraya bir çözüm bulmalarını istiyoruz

Esnaf ve mahalleli, özellikle yağışlı havalarda riskin arttığını vurgulayarak bölgede birkaç ek tümsek veya hız azaltıcı tedbir uygulanmasını talep ediyor. Yetkililerden kısa sürede fiziksel düzenleme ve trafik güvenliğini artıracak önlemler beklendiği aktarılıyor.

AYNI HAFTA 2 AYRI KAZANIN YAŞANDIĞI CADDEDE 2 VATANDAŞ AĞIR ŞEKİLDE YARALANIRKEN, VATANDAŞLAR SÜREKLİ BENZER KAZALARIN YAŞANDIĞINI BELİRTTİ. YETKİLİLERDEN YOLDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMASI İSTENİRKEN, GEÇMİŞTE YAŞANAN KAZA ANLARI İSE KAMERAYA YANSIDI.