Dolar 49,7844 +0,02%
Euro 55,5440 -0,20%
Bist 11.151,62 0,00%
Altın Gram 6.421,14 -0,66%
EUR/USD 1,1142 -0,33%
Brent Petrol 111,00 +0,23%
--°

Esenyurt'ta tehlike veren yol: aynı hafta iki ağır yaralı, esnaf önlem istiyor

Esenyurt'ta Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde sık kazalar tedirginlik yaratıyor; aynı hafta iki ayrı olayda iki kişi ağır yaralandı, esnaf hız önlemi istiyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:51

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta tehlike veren yol: aynı hafta iki ağır yaralı, esnaf önlem istiyor

yıldırım beyazıt caddesi'nde artan kaza vakaları

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Caddesi, son dönemde peş peşe yaşanan trafik kazaları nedeniyle esnaf ve mahalleliyi endişelendirdi. Aynı hafta içinde meydana gelen iki ayrı kazada iki vatandaş ağır şekilde yaralandı, olaylar bölge sakinlerinin tepkisini çekti.

Kazaların bir kısmı cadde üzerindeki mevcut düzenlemelerin yetersizliğiyle ilişkilendiriliyor. Bölgede benzer olayların sık tekrar ettiği, geçmişte yaşanan ağır yaralanma vakalarının da bulunduğu ifade ediliyor; bazı kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

kaza örnekleri:

Geçtiğimiz hafta bir araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen iki yayaya çarptı ve her iki kişi de ağır yaralandı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra caddedeki başka bir olayda motosiklet sürücüsü, sonradan fark ettiği kasisi atlarken dengesini kaybedip yere düştü ve sürüklendi. Bu olaylar, hem yayaların hem de araç kullanıcılarının ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, kazaların farklı sebeplerle gerçekleştiğini ancak ortak olarak hız ve yola dair düzenlemelerin eksikliğinin rol oynadığını ortaya koyuyor.

esnaf ve mahallelinin talepleri:

Olaylarla ilgili konuşan esnaf Fahrettin Demir bölgedeki kazaların sık olduğunu ve mevcut kasisin yetersiz kaldığını söyledi. Demir, konuşmasında şunları belirtti: Yukarıdan araçlar yokuş aşağı hızlanarak geliyor ve hız kesmeleri için yapılan kasiste kaza yapıyorlar. Bu kasislerden sadece bir tane var ve bazıları fark etmiyor. Hızlı geldikleri içinde peş peşe kazalar yaşanıyor. Halbuki bu caddeye birkaç tane daha tümsek yapılsa, hız önlemi için çalışma yapılsa araçları mecburen yavaşlayacak ve kaza olmayacak. Hele ki yağmur yağdığında çok daha sıkıntı yaşanıyor. Yetkililerden buraya bir çözüm bulmalarını istiyoruz

Esnaf ve mahalleli, özellikle yağışlı havalarda riskin arttığını vurgulayarak bölgede birkaç ek tümsek veya hız azaltıcı tedbir uygulanmasını talep ediyor. Yetkililerden kısa sürede fiziksel düzenleme ve trafik güvenliğini artıracak önlemler beklendiği aktarılıyor.

AYNI HAFTA 2 AYRI KAZANIN YAŞANDIĞI CADDEDE 2 VATANDAŞ AĞIR ŞEKİLDE YARALANIRKEN, VATANDAŞLAR...

AYNI HAFTA 2 AYRI KAZANIN YAŞANDIĞI CADDEDE 2 VATANDAŞ AĞIR ŞEKİLDE YARALANIRKEN, VATANDAŞLAR SÜREKLİ BENZER KAZALARIN YAŞANDIĞINI BELİRTTİ. YETKİLİLERDEN YOLDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMASI İSTENİRKEN, GEÇMİŞTE YAŞANAN KAZA ANLARI İSE KAMERAYA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tuzla'da kamyonun kazaya karışmadığı ve belediye ekiplerinin yaralıya müdahale e...
images

Kazak tünelleri çıkışında devrilen yolcu otobüsü: 1 ölü, 7 yaralı
images

Görüntülere yansıdı: Kastamonu'da işlek caddede rastgele ateş 4 kişi yaralandı
images

Karacabey'de sağanak yolları göle çevirdi, evlerinin önünden balık tutanlar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhuriyet coşkusu sokaklara taşınıyor: 81 ilde iklim için pedal zamanı

Kazak tünelleri çıkışında devrilen yolcu otobüsü: 1 ölü, 7 yaralı

Görüntülere yansıdı: Kastamonu'da işlek caddede rastgele ateş 4 kişi yaralandı

Samsun'da medikal sanayi sitesi için üreticiler ortak alana yöneliyor

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Trabzonspor, Hearts sınavına rejenerasyon ve taktik çalışmalarıyla başladı