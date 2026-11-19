Adrena Park projesinin yükselişi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından gündeme getirilen Adrena Park projesi, Gaziantep’e yeni bir spor ve etkinlik merkezi kazandırma hedefiyle hızla ilerliyor. Seçim öncesi verilen sözün ardından temel atma çalışmaları tamamlanan proje, spor, teknoloji ve eğlenceyi bir arada sunacak şekilde tasarlandı. Kentin hem yerel hem de uluslararası platformda adından söz ettirecek bir merkez olması amaçlanıyor.

Pistler ve uluslararası hedefler:

Adrena Park, 5 ayrı dalda Türkiye’nin en büyük ikinci motor ve otomobil sporları kompleksi olma özelliğini taşıyacak biçimde planlandı. Kompleksin en dikkat çekici bölümlerinden biri olan bin 500 metre uzunluğunda karting pisti, uluslararası yarış organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek nitelikte projelendirildi. Tesis ayrıca drag ve drift pistleri ile farklı motor sporlarını aynı çatı altında toplayacak. Proje kapsamında gece yarışlarına uygun altyapı da kurulacak, böylece etkinlikler sadece gündüzle sınırlı kalmayacak.

Motor sporlarının yanında teknoloji odaklı etkinliklere de yer verilecek; drone yarışları ve model araç organizasyonları gençlere yeni deneyimler sunacak ve yenilikçi spor branşlarının gelişimini destekleyecek.

Sosyal yaşam, etkinlik ve kültür alanları:

Adrena Park, yalnızca yarış pistlerinden ibaret olmayacak; geniş sosyal yaşam alanları, konser ve etkinlik sahneleriyle kültür ve eğlenceye de ev sahipliği yapacak. Aileler, gençler ve spor tutkunlarının bir araya gelebileceği kurguyla proje, Gaziantep’in sosyal dokusuna hareket katmayı hedefliyor. Böylece kompleks hem sporcu yetiştirmek hem de kent yaşamına yeni buluşma noktaları kazandırmak amacında olacak.

Başkanın vizyonu:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, projenin ilçenin geleceğine yönelik önemli yatırımlardan biri olduğunu vurgulayarak: "Şehitkamil’i sadece bugünün ihtiyaçlarına cevap veren değil, geleceğin beklentilerini de karşılayan bir ilçe haline getirmek için çalışıyoruz. Gençlerimizin enerjisini, heyecanını ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri alanlar oluşturmayı çok önemsiyoruz. Adrena Park da bu anlayışımızın en güzel örneklerinden biri olacak. Türkiye’nin en büyük ikinci motor ve otomobil sporları kompleksini Şehitkamil’imize kazandırıyoruz. Türkiye’de bir ilk olacak bin 500 metrekarelik karting pistimizle uluslararası yarışlara ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz," ifadelerini kullandı.

Yılmaz ayrıca belediyecilik anlayışlarını "eser üretmek, şehrin geleceğine yatırım yapmak" şeklinde tanımlayarak Adrena Park’ın tamamlandığında sadece Şehitkamil’in değil, Gaziantep’in de gurur duyacağı projelerden biri olacağını belirtti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ’IN, GAZİANTEP’E DEĞER KATACAK, MOTOR VE OTOMOBİL SPORLARINDA TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLMAYA ADAY ADRENA PARK PROJESİ KENTE YENİ BİR HEYECAN KAZANDIRMAYA HAZIRLANIYOR.