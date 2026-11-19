ETÜ projeleri ÜNİDES 7. Dönem desteğiyle uygulamaya hazırlanıyor

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrenci topluluklarının hazırladığı yedi proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 7. Dönemi kapsamında destek almaya hak kazandı. Üniversite bünyesindeki farklı disiplinlerden çıkan projeler, gençlerin toplumsal sorunlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımlarını ve üretkenliğini yansıtıyor.

destek programının amacı ve kapsamı:

ÜNİDES, gençlerin sosyal, kültürel, bilimsel ve akademik gelişimini desteklemeyi; proje üretme kapasitelerini artırmayı ve öğrenci topluluklarının faaliyetlerini teşvik etmeyi hedefliyor. ETÜ’den destek almaya hak kazanan çalışmalarda bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, kariyer gelişimi ve afet farkındalığı gibi farklı alanlar yer alıyor; bu projeler öğrencilerin saha ihtiyaçlarına dayanan, uygulamaya yönelik öneriler içeriyor.

projeler ve ilgili topluluklar:

Çocuk Kulübü: Fizyoterapide Biyomekanik Karar Verme ve Klinik Uygulamalar Zirvesi

Ekoloji ve İklim Topluluğu: Geleceğe Yeşil Bakış: İklim, Ekoloji ve Biyoteknoloji Buluşması

Endüstri Mühendisliği ve AR-GE Topluluğu: Yapay Zekâ Odağında Kariyer Yolculuğu: Etkin CV Hazırlama ve Mülakat Simülasyonu

ETÜ KARPAM Radyo Kulübü: Kampüsten Geleceğe: Gençlerin Sesi

ETÜ Nova: Köyümde Bilim Kardeşliği

Ombudsmanlık Topluluğu: Doğudan Batıya Dirençli Şehirler: Toplumsal Afet Bilinci Oluşturulmasında Gençlik Birlikteliği

Tulpar Uzay ve Roket Kulübü: TULPAR Advance Up-2

zamanlama ve rektörün değerlendirmesi:

Projelerin ön hazırlık çalışmaları 18-24 Kasım 2026 tarihleri arasında yürütülecek. Uygulama dönemi ise 25 Kasım 2026 tarihinde başlayıp 30 Ağustos 2027 tarihine kadar devam edecek. Bu takvim dahilinde öğrenciler proje uygulama, izleme ve raporlama aşamalarını gerçekleştirecekler.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğrenci topluluklarının üniversite yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak gençlerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarını ve proje süreçlerinde aktif rol almalarını önemsediklerini belirtti. Çakmak, destek almaya hak kazanan öğrencileri ve akademik danışmanlarını tebrik ederek projelerin hayata geçirilme sürecinde başarı diledi.

ÜNİDES kapsamında sağlanan bu destekler, ETÜ topluluklarının saha odaklı araştırma ve etkinlik üretme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor; seçilen projelerin uygulama sürecinde elde edilecek sonuçlar, hem öğrencilere deneyim sağlayacak hem de yerel/toplumsal fayda üretme potansiyeli taşıyacak.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TARAFINDAN HAZIRLANAN 7 PROJE, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞ BİRLİĞİ VE DESTEK PROGRAMI (ÜNİDES) 7. DÖNEM KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI.