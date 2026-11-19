TÜED başkanları Ankara'da buluştu

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Erzurum Şube Başkanı Zekeriya Araz, Ankara'da gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu Toplantısı sonrası emeklilerin ekonomik, sosyal ve sağlık alanlarındaki sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda çıkan sonuç bildirgesinin emeklilerin beklenti ve taleplerini açıkça ortaya koyduğunu belirten Araz, hükümete acil bir çağrı yaptı.

intibak talebi ve gerekçesi:

Araz, emekli aylıkları arasındaki adaletsizliğin giderilmesi için kapsamlı bir intibak düzenlemesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Mevcut yapıların, özellikle 4447 ve 5510 sayılı kanunların, sistemde norm ve standart birliği sağlayamadığını, farklı dönemlerde emekli olan vatandaşlar arasında aylık hesaplama farklılıklarının ciddi eşitsizlikler yarattığını ifade etti.

Başkan Araz, intibak yapılmadan emekli aylıklarının düzeltilemeyeceğini ve bunun dışındaki adımların yetersiz kalacağını belirterek, sosyal güvenlik sisteminde adalet ve eşitlik sağlayacak sade ve açık kurallar talep etti.

taleplerin öne çıkan başlıkları:

Toplantı sonuç bildirgesinde TÜED'in öncelikli talepleri şu başlıklar altında toplandı: intibak düzenlemesiyle emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi; kök aylıkların yükseltilmesi; ek ödeme oranının artırılması; sağlık hizmetlerinde kolaylıklar; enerji ve kira desteği sağlanması. Bu talepler, emeklilerin yalnızca maaş artışı istemediğini, sistemin tüm boyutlarıyla ele alınması gerektiğini gösteriyor.

Bu çerçevede TÜED, ek ödeme oranının mevcut yüzde 4-5 düzeyinden yüzde 10'a yükseltilmesini talep etti. Ayrıca kök aylıkların iyileştirilmesiyle emeklilerin yıllar içinde sürekli olarak yoksullaşmasının önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

yaşam maliyetleri ve sosyal destek talepleri:

Araz, emeklilerin karşı karşıya olduğu en temel sorunlardan birinin de konut ve kira giderleri olduğunu söyledi. Evi olmayan emeklilerin barınma sıkıntısı çektiklerini, artan kira ve enerji faturalarının aile bütçelerini zorladığını belirtti. Bu nedenle doğal gaz, elektrik ve su faturalarında özel destek sağlanması ve evi olmayan emeklilere kira desteği verilmesi talep edildi.

Sağlık hizmetlerinde ise randevu sorunlarının giderilmesi, muayene ve ilaçlarda emeklilerin katkı paylarından muaf tutulması gibi düzenlemeler öne çıkarıldı. TÜED, emeklilerin insanca yaşayabilecekleri aylıklara kavuşturulmasının sosyal güvenlik sisteminin temel amacı olması gerektiğini vurguladı.

Zekeriya Araz son olarak hükümete, emeklilerin içinde bulunduğu gerçekleri görme ve intibak konusunda gerekli değerlendirmeleri yapıp karar verme çağrısında bulundu. Başkanlar Kurulu'ndan çıkan sonuç bildirgesi, intibak, maaş adaleti, sağlık, barınma ve ekonomik destek taleplerini yeniden gündeme taşıdı ve çözüm beklediklerini ortaya koydu.

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ (TÜED) ERZURUM ŞUBE BAŞKANI ZEKERİYA ARAZ, ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI’NIN ARDINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.