Olayın özeti:

Bolivya'nın La Paz kentinde düzenlenen otomobil fuarında vinçle sergi alanına çıkarılan bir jip, fuar merkezinin ikinci katından aşağı düşerek yaklaşık 20 metre yükseklikten zemine çakıldı.

Kaza sırasında araç içinde bulunan 31 yaşındaki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı; olay fuarda paniğe neden oldu.

Müdahale ve gelişmeler:

Sürücünün sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Yerel yetkililer kazanın nedenlerini ve olayın koşullarını tespit etmek için soruşturma başlattı.

İnceleme süreci:

Soruşturma, düşüşün nedenlerini ve olay koşullarını belirlemeye yönelik yürütülüyor.

Bolivya'nın La Paz kentinde düzenlenen otomobil fuarında vinçle sergi alanına çıkarılan bir jip, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerken sürücü yaralandı.