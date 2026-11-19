Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Denizli'de bir süredir tedavi gören Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yetiş, 73 yaşında yaşamını yitirdi. Merhum gazinin Türk bayrağına sarılı tabutu, Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi ve Külliyesinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından baba ocağı Tavas ilçesine gönderildi.

Tavas'ta askeri törenle son yolculuk:

Hüseyin Yetiş için Tavas'a ulaşan cenaze, ilçeye bağlı Aydoğdu Mahalle Mezarlığı nda düzenlenen askeri törenle dualar eşliğinde toprağa verildi. Tören sırasında askerî erkanın bulunduğu merasimde, mahalle sakinleri ve Yetiş'in yakınları taziyede bulundu.

Törene katılanlar ve taziye mesajı:

Törene, Tavas Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sezer, askeri erkan, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık yayımladığı taziye mesajında 'Hemşehrimiz, kahraman gazimiz Hüseyin Yetiş’i düzenlenen cenaze töreninin ardından Aydoğdu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurladık. Merhum gazimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun' ifadelerini kullandı.

Çok sayıda kişinin katıldığı törende, gazinin ailesi ve yakın çevresi de taziyeleri kabul etti; bölge halkı, sevdiği bir evladını kaybetmenin hüznünü yaşadı.

DENİZLİ’DE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN KIBRIS GAZİSİ HÜSEYİN YETİŞ, DÜZENLENEN ASKERİ TÖRENİN ARDINDAN BABA OCAĞI TAVAS İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.