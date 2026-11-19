Olayın ayrıntıları:

İstanbul Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 2’inci katında oturan kiracının, yaklaşık iki yıllık oturumunun ardından evden çıkarılmasıyla sıra dışı bir durum ortaya çıktı. Tahliye işlemini takip eden ev sahibi ve avukatı içeri girdiğinde, kiracının evin tüm duvarlarına, eşyalarına ve camlarına şiirler yazdığını gördü. Olayın arkasında aylardır ödenmeyen kira borçları olduğu belirtildi.

Hukuki süreç ve beklentiler:

Ev sahibinin avukatı Ali Selman Altınbilek, yapılan tespitler üzerine hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Altınbilek, mala zarar verme ve güveni kötüye kullanma suçlarının gündemde olduğunu belirterek, 'Bununla ilgili başvurularımızın bir kısmını yaptık, kalanını da yapacağız. Delil tespiti dosyamızı da açtık' dedi. İlk incelemelerin ardından delillerin toplanacağı ve dosyanın genişletileceği ifade edildi.

Avukat, şu aşamada dokuz aylık kira alacağı bulunduğunu; delil tespiti tamamlandıkça boya, bakım ve onarım gibi giderlerin de belirlenip, bunların kiracıdan tahsil edilmesi için tazminat davası açılacağını söyledi. Ödenmeyen aidat ve kira alacaklarının yanı sıra ortaya çıkacak somut zararlar için yasal takibin süreceği vurgulandı.

Kiracılara uyarı ve sonraki adımlar:

Altınbilek ayrıca kiracılara, kira borçlarını düzenli olarak ödemeleri yönünde uyarıda bulundu ve Türk Borçlar Kanunu gereğince kira borcu ödenmediğinde ev sahibinin tahliye sürecini başlatma hakkı bulunduğunu hatırlattı. Avukat, 'Kiracı kirasını düzenli ödediği ve yasal artışları yaptığı sürece uzun yıllar boyunca evinde oturmaya devam edebilir' ifadelerini kullandı.

Delil tespiti sonuçlandıktan sonra ortaya çıkacak zararın tutarına göre ev sahibi, hem kira alacakları hem de onarım giderleri için tazminat davasını sürdürecek. Olayla ilgili resmi başvurular yapılmış olup hukuki süreç devam ediyor.

Aşık kiracı evin her yerine şiir yazdı