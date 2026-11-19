Şehidin naaşı heyelan riski nedeniyle nakledildi

Vatani görevini sürdürürken kalp krizi geçirerek tedavi gördüğü GATA Askeri Hastanesinde 23 Aralık 2011'de hayatını kaybeden Jandarma Er Aziz Öztürk'ün naaşı, bölgede artan heyelan riski ve ailenin talebi üzerine Rize'den Kocaeli'nin Gebze ilçesine nakledildi.

olayın geçmişi:

Öztürk, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yaparken rahatsızlandı ve yapılan müdahalelere rağmen 23 Aralık 2011'de hayatını kaybetti. Naaşı ilk olarak Rize'nin İkizdere ilçesine defnedildi. Ailesinin başvuruları sonucu 2024 yılında kendisine şehit ünvanı verildi.

İkizdere'de devam eden heyelan tehlikesi nedeniyle ailenin evi mühürlendi ve aile Kocaeli'nin Gebze ilçesine taşındı. Bölgedeki risklerin sürmesi ve ailenin talebi üzerine ilgili makamlar naaşın exhumasyonunu ve naklini gerçekleştirdi.

tören ve defin:

Nakledilen naaş, Gebze Şehitliği'nde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tören mangası tarafından düzenlenen askeri törenle karşılandı. Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Törenin ardından şehidin naaşı dualarla defnedildi. Aile ve yetkililer, bölgedeki heyelan riskinin insan yaşamı ve mezarlık alanlarını tehdit ettiğini belirterek naklin hem güvenlik hem de aile talebi yönünden gerekli olduğunu ifade etti.

GEBZE ŞEHİTLİĞİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ