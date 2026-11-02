Adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan 6 firari Bursa'da yakalandı

operasyonun ayrıntıları:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve sürekli adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan şahısların yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından şüphelilerin farklı adreslerde saklandığı belirlendi ve koordineli operasyon kararı alındı.

Operasyonlar gece saatlerinde gerçekleştirildi; ekipler tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda konuşlanma, gözlem ve teknik takip verileri birleştirilerek etkin bir şekilde uygulandı.

yakalanan hükümlüler ve cezaları:

Gerçekleştirilen operasyonlarda; gece vakti birden fazla kişiyle yağma suçundan 29 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan S.S., bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R.Ç., hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 20 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan O.G., hırsızlık suçundan 23 yıl 1 ay hapis cezası bulunan N.S., aynı suçtan 17 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Y.N.K. ve kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. yakalandı.

gözaltı ve adli süreç:

Yakalanan 6 şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi ve süreçlerin bitiminde cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik aranan şahısların yakalanması çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BURSA’DA 6 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI : 29’AR YIL HAPİS CEZALARI BULUNUYORDU