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Adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan 6 firari Bursa'da yakalandı

Bursa Emniyeti'nin teknik ve fiziki takibi sonucu, 16 yıl 10 aydan 29 yıl 4 aya kadar kesinleşmiş cezaları bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 20:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan 6 firari Bursa'da yakalandı

operasyonun ayrıntıları:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve sürekli adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan şahısların yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından şüphelilerin farklı adreslerde saklandığı belirlendi ve koordineli operasyon kararı alındı.

Operasyonlar gece saatlerinde gerçekleştirildi; ekipler tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda konuşlanma, gözlem ve teknik takip verileri birleştirilerek etkin bir şekilde uygulandı.

yakalanan hükümlüler ve cezaları:

Gerçekleştirilen operasyonlarda; gece vakti birden fazla kişiyle yağma suçundan 29 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan S.S., bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R.Ç., hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından toplam 20 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan O.G., hırsızlık suçundan 23 yıl 1 ay hapis cezası bulunan N.S., aynı suçtan 17 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Y.N.K. ve kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma suçundan 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. yakalandı.

gözaltı ve adli süreç:

Yakalanan 6 şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi ve süreçlerin bitiminde cezaevine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik aranan şahısların yakalanması çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BURSA’DA 6 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI : 29’AR YIL HAPİS CEZALARI BULUNUYORDU

BURSA’DA 6 FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI : 29’AR YIL HAPİS CEZALARI BULUNUYORDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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