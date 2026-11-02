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Düzce için ortak akıl ve hedef uyumu

Düzce TSO ile belediye yetkilileri, 4T1S vizyonu çerçevesinde projelerin durumunu ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirme yollarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 20:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce için ortak akıl ve hedef uyumu

Düzce için ortak akıl ve hedef uyumu

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İshak Şengüloğlu, Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ve meclis üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile Düzce Belediyesinde bir araya geldi. Toplantıda, oda ile belediyenin ortak yürüttüğü projelerin mevcut durumu ve ilerleyişine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

görüşmede ele alınan ana başlıklar:

Görüşmede en çok üzerinde durulan konu, kentin vizyon projeleri arasında yer alan 4T1S atılımı oldu. Katılımcılar, 4T1S kapsamında kurumlar arası koordinasyonun artırılmasının kent ekonomisine, sosyal hayata ve ticari yaşama yapacağı katkıları tartıştı. Ayrıca yürürlükteki projelerin aşamaları ve çözülmesi gereken teknik ve idari hususlar masaya yatırıldı.

TSO Başkanı Şengüloğlu, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalogun gerekliliğine vurgu yaparak belediyeyi odanın en önemli paydaşlarından biri olarak nitelendirdi. Şengüloğlu, "Sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerin diyalog halinde olmaları gerekiyor. Üyelerimizin büyük çoğunluğu belediyemizin hizmet alanı içerisinde. Dolayısıyla Düzce Belediyesi bizim en önemli paydaşlarımızın başında geliyor. Üyelerimizin talep ve sorunlarının hızlı şekilde sonuca ulaşabilmesi adına Sayın Bakanımızla sürekli diyalog halinde olacağız" sözleriyle sürecin izleneceğini belirtti.

önümüzdeki dönemin hedefleri:

Toplantıda ayrıca kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, projelerin uygulama hızının artırılması ve üyelerin taleplerine yönelik çözüm mekanizmalarının etkinleştirilmesi öncelikler arasında sayıldı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeni dönemde göreve başlayan Düzce TSO Meclisine başarılar dileyerek görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve ortak çalışmanın önemine dikkat çekti.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSHAK ŞENGÜLOĞLU, MECLİS BAŞKANI ÜMİT...

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSHAK ŞENGÜLOĞLU, MECLİS BAŞKANI ÜMİT YILDIRIM VE MECLİS ÜYELERİ, DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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