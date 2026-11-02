Sivrihisar'da boş arazide çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı

Sivrihisar'da boş arazide yangın
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi kırsal Ballıhisar Mahallesi'nde boş bir arazide, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak çevrede endişe oluşturdu.
anların cep telefonuyla kaydedilmesi:
Yangının büyüme süreci ve bölgedeki panik, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde alevlerin hızla yayıldığı ve bölgedeki insanların yangını izlediği görüldü.
olayın yerel etkileri:
Yangının çıkış nedeni ve müdahale detaylarına ilişkin resmi bir açıklama haberde yer almıyor; mevcut görüntüler ise olayın boyutunu ve çevrede yarattığı tedirginliği belgeledi. O anlara dair kayıtlar, yangının meydana geldiği alanın boş arazi olduğunu net şekilde yansıtıyor.
ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE BOŞ ARAZİDE ÇIKAN YANGIN, BİR VATANDAŞ TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.
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