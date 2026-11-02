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Sivrihisar'da çarpışma hurdaya çevirdi, kazazedeler hafif sıyrıklarla kurtuldu

Sivrihisar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; araçlar hurdaya döndü, kazazedelere çevredekilerin ihbarıyla sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 20:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivrihisar'da çarpışma hurdaya çevirdi, kazazedeler hafif sıyrıklarla kurtuldu

kaza detayları:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya döndü, araçlarda ağır hasar oluştu.

ilk müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kazazedelere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Jandarma ekipleri ise kaza mahallinde güvenlik tedbirleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

soruşturma başlatıldı:

Kazada bulunanlar, bildirilenlere göre hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve olay yerinde gerekli tutanaklar tutuldu.

ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞARAK HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA...

ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞARAK HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA ARAÇTA BULUNANLAR, KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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