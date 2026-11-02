Sarıyer Kilyos açıklarında sürüklenen tekne Rumeli Feneri'ne çekildi

olayın gelişimi:
Olay, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Kilyos açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde bir kişi bulunan ve makine arızası yapan 11 metrelik tekne sürüklenmeye başladı.
müdahale ve kurtarma:
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti ekipleri, bağlı bulunan Bayrak-1 botu ile olay yerine ulaştı. Ekipler arızalı tekneyi yedekleyerek çekme işlemini başlattı.
sonrası ve güvenli alana çekilme:
Arızalı tekne, ekiplerin çalışmasıyla yedeklenerek Rumeli Feneri'nde emniyetli sahaya çekildi. Kurtarılan kişiyle ilgili başka detay paylaşılmadı.
SARIYER AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN TEKNE KIYI EMNİYETİ EKİPLERİNCE KURTARILDI
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