Dolar 49,9660 +0,07%
Euro 55,9687 +0,45%
Bist 10.961,67 +1,88%
Altın Gram 6.374,37 +1,77%
EUR/USD 1,1198 +0,29%
Brent Petrol 104,44 -7,93%
--°

Sarıyer Kilyos açıklarında sürüklenen tekne Rumeli Feneri'ne çekildi

Sarıyer Kilyos açıklarında makine arızası yapan 11 metrelik tekne, içindeki bir kişiyle birlikte Bayrak-1 botu tarafından Rumeli Feneri'ne çekildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 20:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sarıyer Kilyos açıklarında sürüklenen tekne Rumeli Feneri'ne çekildi

olayın gelişimi:

Olay, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Kilyos açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde bir kişi bulunan ve makine arızası yapan 11 metrelik tekne sürüklenmeye başladı.

müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti ekipleri, bağlı bulunan Bayrak-1 botu ile olay yerine ulaştı. Ekipler arızalı tekneyi yedekleyerek çekme işlemini başlattı.

sonrası ve güvenli alana çekilme:

Arızalı tekne, ekiplerin çalışmasıyla yedeklenerek Rumeli Feneri'nde emniyetli sahaya çekildi. Kurtarılan kişiyle ilgili başka detay paylaşılmadı.

SARIYER AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN TEKNE KIYI EMNİYETİ EKİPLERİNCE KURTARILDI

SARIYER AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN TEKNE KIYI EMNİYETİ EKİPLERİNCE KURTARILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'da Tevfik Temelli Caddesi'nde motosiklet ve otomobil çarpıştı: sürücü ha...
images

İş güvenliği soruşturması başlatıldı: Muş'ta beton pompası düşmesi iki işçiyi ya...
images

Kepez'de sağanakta düşen yıldırım müstakil evi kullanılamaz hale getirdi
images

Otopark kazasında hayatını kaybeden Birsen Filiz davasında ilk hüküm açıklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da Tevfik Temelli Caddesi'nde motosiklet ve otomobil çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Gençlerle ulaştırmanın geleceği Düzce'de sahne aldı

Ankara sanayi odası'ndan gelecek nesillere taahhüt: Cumhuriyetin imkanlarını çoğaltacağız

Sumbas'ta akşam sarsıntısı: 4,2 büyüklüğünde deprem, AFAD ilk belirlemeye göre can veya mal kaybı yok

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı