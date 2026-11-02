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Erken golle öne geçen Gençlerbirliği ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Eryaman'da Gençlerbirliği, Oğulcan Ülgün'ün 1. dakikadaki golüyle Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı; kaleciler kritik kurtarışlar yaptı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 20:58

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erken golle öne geçen Gençlerbirliği ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

ilk yarıda öne çıkanlar:

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gençlerbirliği, maça hızlı başladı ve daha 1. dakikada gole ulaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Franco Tongya'nın içeri çevirdiği topa bekletmeden vuran Oğulcan Ülgün, fileleri havalandırdı ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının geri kalan bölümünde tempo kararlarını ve kalecilerin müdahalelerini belirledi. Başkent temsilcisi bulduğu erken avantajı korumaya çalışırken, Alanyaspor zaman zaman baskı kurdu fakat isabetli bir gol girişimi üretemedi.

kritik anlar ve kaleci performansları:

34. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası içinde yaşanan karambolde top ceza sahası dışına sekti ve Gaius Makoutanın şutu üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Ivan Cedric kafa vuruşunu yaparken kaleci İrfan Can Eğribayat bu pozisyonda önemli bir kurtarış gerçekleştirdi.

39. dakikada ise orta sahadan topla ilerleyen Tiago Gouveia, ceza sahasına kadar taşıdığı pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Gençlerbirliği'nin kalecisi Victor Gouveia'nın vuruşunu başarılı şekilde çıkardı. Bu iki kritik müdahale maçın ilk yarısının skorunu belirleyen anlar olarak öne çıktı.

stat, kadrolar ve hakem bilgileri:

Karşılaşma Eryaman Stadyumu'nda oynandı. Hakem triosu olarak Fatih Tokail, Ceyhun Sesigüzel ve Murat Temelli görev yaptı. Gençlerbirliği sahaya İrfan Can Eğribayat; Arda Çelik, Yiğit Hamza Aydar, Metehan Baltacı, Thalisson Kelven; Cheikh Niasse, Adama Traore, Franco Tongya; Oğulcan Ülgün, Tiago Gouveia, Pedro Mendes on biriyle çıkarken, teknik direktör Bernd Storck yönetiminde mücadele etti.

Alanyaspor ise Paulo Victor; Nuno Lima, Fidan Aliti, Bedirhan Özyurt, Florent Hadergjonaj; Ruan Duarte, Gaius Makouta, Baran Ali Gezek; Antonio Maestro, İbrahim Kaya, Ivan Cedric on biriyle sahadaydı ve takımın başında Joao Pereira bulunuyor.

İlk yarıda kaydedilen tek gol Oğulcan Ülgün (dk. 1) tarafından gelirken, Gençlerbirliği'nden Pedro Mendes sarı kart gördü. İkinci yarı, Alanyaspor'un skoru eşitleme çabaları ve Gençlerbirliği'nin skoru koruma planları etrafında şekillenecek.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, ALANYASPOR’U SAHASINDA AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, ALANYASPOR’U SAHASINDA AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI BAŞKENT EKİBİNİN 1-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE NOKTALANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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