Bingöl sokaklarında aranan 20 kişi gözaltına alındı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttükleri çalışmalarda aranan toplam 20 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında arananlar arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişiler ile ifadeye çağrılan şüpheliler yer aldı.

operasyonun detayları:

Ekiplerin yaptığı tespit ve arama çalışmalarında, S.B.'nin hakkında bulunan "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 8 yıl 10 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası ile, Y.B.'nin "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve S.A.'nın "Nafaka Hükümlerine Uymamak" suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

yakalananların durumu:

Bahsi geçen üç hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili ceza infaz kurumlarına teslim edildi. Bunun dışında ifadeye yönelik aranan 14 şahıs yakalanarak adli mercilere intikal ettirildi. Ayrıca adli yakalama kararı bulunan 3 şüphelinin de yakalandığı bildirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bu çalışmalar, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına ve kararın uygulanmasına yönelik koordineli bir operasyon olarak kayda geçti.

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