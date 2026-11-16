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adü bünyesinde astim organize sanayi bölgesi meslek yüksekokulu kuruldu

ADÜ bünyesinde ASTİM Meslek Yüksekokulu kuruldu; 3+1 uygulamalı modelle Aydın sanayisine nitelikli ara eleman yetiştirilecek.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Ayşe Şen

adü bünyesinde astim organize sanayi bölgesi meslek yüksekokulu kuruldu

yükseköğretim kurulu kararı ve yasal dayanak:

Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu kurulması, Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında kabul edildi. Karar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi kapsamında alındı ve üniversitenin sanayi ile ilişkisinin güçlendirilmesi hedefiyle hayata geçiriliyor.

eğitim modeli ve hedeflenen programlar:

Yeni meslek yüksekokulunda eğitim programları Aydın sanayisinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilecek. Öğrencilerin teorik bilgilerini doğrudan üretim ortamlarında uygulamalarla pekiştirmesi amaçlanan 3+1 eğitim modeli esas alınacak. Bu model, öğrencilerin mesleki becerilerini gerçek iş koşullarında geliştirmelerine ve mezuniyet sonrası istihdama hızlı katılımlarına olanak sağlayacak.

Meslek yüksekokulunda planlanan programlar arasında Kaynak Teknolojisi ile Metal ve Ahşap Yüzey Boyama Teknolojileri yer alıyor. Bu programların özellikle üretim sektöründe ihtiyaç duyulan ara eleman açığını kapatmaya, nitelikli ve uzman iş gücü yetiştirmeye katkı sunması bekleniyor.

üniversite-sanayi iş birliği ve bölgesel etkiler:

Yüksekokulun ASTİM Organize Sanayi Bölgesi içinde konumlandırılması planlanıyor; böylece ADÜ ile sanayi kuruluşları arasında doğrudan ve sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturulacak. Eğitim süreçlerinin üretim alanlarıyla bütünleşmesi sayesinde öğrencilerin mesleki yeterlilikleri artacak, sanayicilerin nitelikli insan kaynağına erişimi kolaylaşacak.

Bu yapılanma, ADÜ'nün eğitim-öğretim faaliyetlerini bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirme yaklaşımının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzun vadede projenin Aydın ekonomisi ve sanayi gelişimine katkı sağlaması, istihdamı desteklemesi ve bölgesel kalkınmayı güçlendirmesi hedefleniyor.

ASTİM MYO’NUN KURULMASI KABUL EDİLDİ

ASTİM MYO’NUN KURULMASI KABUL EDİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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