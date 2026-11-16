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Erzurum'da 60 yaş ve üzeri için üçüncü yaş üniversitesi faaliyete geçti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi bünyesinde açılan Üçüncü Yaş Üniversitesi, 60 yaş ve üzeri 15 kişiye iki yıllık sağlık ve sosyal eğitim sunuyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:56

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Erzurum'da 60 yaş ve üzeri için üçüncü yaş üniversitesi faaliyete geçti

programın amacı ve kapsamı:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi bünyesinde ilk kez hayata geçirilen Üçüncü Yaş Üniversitesi, 60 yaş ve üzeri bireylerin eğitim hayatına katılmalarını ve sosyal yaşamda daha aktif rol almalarını hedefliyor. Program, katılımcıların ev ortamının dışına çıkarak bir eğitim kurumunda vakit geçirmelerini, yeni bilgiler edinmelerini ve deneyimlerini paylaşarak sosyalleşmelerini amaçlıyor.

eğitim süresi ve yapılandırması:

Program, toplam iki yıllık bir eğitim olarak planlandı ve dönemler 20 haftalık periyotlara bölünerek yürütülecek. Uygulama yerinin Erzurum Şehir Hastanesi olduğu programın ilk yılı için belirlenen kontenjan doğrultusunda 15 öğrenci kayıt yaptırdı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

müfredat ve yerel iş birliği:

Müfredatta temel sağlık bilgileri, sağlıklı beslenme, bilinçli ilaç kullanımı, egzersiz ve geriatri gibi başlıklar yer alıyor. Bu konular katılımcıların günlük yaşamlarında sağlık okuryazarlığını artırmayı ve kendi sağlıklarını daha bilinçli yönetmelerini sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca, program kapsamında Yakutiye Kaymakamlığı ile yapılan protokol çerçevesinde Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla yöresel eğitimler de verilecek.

yetkililerin değerlendirmeleri:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ, projenin İstanbul ve Ankara örneklerinden esinlenildiğini belirterek, 60 yaş üstü bireylerin hem bilgi kazanımı hem de sosyalleşme açısından fayda sağlayacağını ifade etti. Dekan Dağ, bu yılki hedefin 15 öğrenci olduğunu ve eğitimin çeşitli başlıklarda sürdürüleceğini vurguladı.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Mesud Fakirullahoğlu ise katılımcıların eğitim kurumunda vakit geçirerek sağlık konusunda bilinçleneceklerini, müfredatın temel sağlık eğitimleriyle hayat kalitesine katkı sunmayı amaçladığını söyledi ve programa katılanlara başarı dileklerinde bulundu.

Üçüncü Yaş Üniversitesi uygulaması, hem katılımcıların bilgi düzeyini artırmayı hem de kent düzeyinde yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını güçlendirmeyi amaçlayan yerel bir adım olarak Erzurum'da başlamış bulunuyor.

ÜÇÜNCÜ YAŞ ÜNİVERSİTESİ PROJESİ, ERZURUM&#039;DA İLK KEZ UYGULANMAYA BAŞLADI.

ÜÇÜNCÜ YAŞ ÜNİVERSİTESİ PROJESİ, ERZURUM'DA İLK KEZ UYGULANMAYA BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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