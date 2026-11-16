KBÜ rektörü Kırışık kampüste yürüyen projeleri yerinde inceledi, öğrencilerle görüştü

Kampüste saha incelemeleri:

Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesi bünyesinde süren fiziki iyileştirme, yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Rektör Kırışık, saha gezisinde ilgili birim yetkililerinden yürütülen işlerin kapsamı ve takvimi hakkında bilgi aldı.

Santral alanı ziyareti:

İncelemeler kapsamında Rektör Kırışık, Dünya Bankası tarafından finanse edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı mali güvencesinde ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamındaki santral alanını ziyaret etti. Yetkililerden projenin mevcut durumu ve ilerleyen aşamalara ilişkin detaylar aktarıldı.

Eğitim ve sosyal alanlarda inceleme:

Kırışık ayrıca üniversite genelindeki eğitim binaları, altyapı düzenlemeleri ve sosyal donatı alanlarını gezerek devam eden yatırımların son durumu hakkında değerlendirme yaptı. Yapılan çalışmaların kampüs yaşamına etkileri ve planlanan iyileştirmeler yetkililerce paylaşıldı.

Merkez kampüste öğrenci buluşması:

Saha incelemelerinin ardından Merkez Kampüste öğrencilerle bir araya gelen Rektör Kırışık, üniversite yaşamına ilişkin talep, beklenti ve önerileri dinledi. Toplantıda öğrencilerin gündeme getirdiği konular not edildi ve çözüm odaklı yaklaşımın sürdürüleceği vurgulandı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE SÜRDÜRÜLEN ALTYAPI, YENİLEME VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.