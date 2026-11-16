Sosyalfest yeni etapla gençlerin sosyal çözümlerini Niğde'ye taşıyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öncülüğünde "Sosyal Vatandan Sosyal İnovasyona" mottosuyla düzenlenen Sosyalfest Fikir Yarışması, ilk etabın ardından ikinci aşama takvimini duyurdu. İlk yarışma, 21 Ekim'de Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve farklı üniversitelerden genç fikirleri bir araya getirdi.

KBÜ Sosyalfest Koordinatörlüğü ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen ilk etapta; 8 üniversiteden katılan, her biri beş öğrenci ve bir akademisyenden oluşan 9 takım toplam 17 sosyal model geliştirdi. Etkinlik, gençlerin toplumsal ihtiyaçlara yönelik çözüm odaklı düşünmelerini teşvik etmeyi hedefledi.

ilk etabın sonuçları:

Yarışma beş ana kategoride gerçekleşti: "Aile ve Toplumsal Değerler", "Sosyal Vatan, Güvenli Toplum ve Afetlere Dayanıklılık", "Eğitim, Sanat, Spor ve Sosyal Katılım", "Dijital Toplum, Yapay Zekâ ve İletişim" ile "Sağlıklı Toplum ve Sürdürülebilirlik: Yaşam ve Gelecek". Jüri değerlendirmesi sonucunda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi "Fırsat Eşitliği ile Eşit Adımlar" modeliyle birinci, Akdeniz Üniversitesi "Göç Destek Karavanı" modeliyle ikinci, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi "Topraktan Geleceğe" modeliyle üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara toplam 30 bin lira ödül verildi.

ikinci etabın takvimi ve hedefleri:

Sosyalfest 2027 yol haritası kapsamında düzenlenecek 2. Sosyalfest Fikir Yarışması, 16 Aralık 2026 tarihinde, saat 10.00'da Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Yarışmayla amaç; gençlerin toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmesini, farklı disiplinlerden bakış açılarını bir araya getirmesini ve fikirlerini uygulanabilir sosyal modellere dönüştürmesini sağlamaktır.

Organizatörler, yarışmanın hem bölgesel iş birliklerini güçlendirmesi hem de üniversiteler arası etkileşimi artırarak sosyal inovasyon kapasitesini yükseltmesi beklentisini taşıyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ÖNCÜLÜĞÜNDE "SOSYAL VATANDAN SOSYAL İNOVASYONA" MOTTOSUYLA DÜZENLENEN SOSYALFEST FİKİR YARIŞMASI’NIN İLK ETABINDA 8 ÜNİVERSİTEDEN 9 TAKIMIN GELİŞTİRDİĞİ 17 SOSYAL MODELİN ARDINDAN İKİNCİ YARIŞMANIN TAKVİMİ AÇIKLANDI.