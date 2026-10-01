ADÜ, THE 2027'de ege bölgesinde 6. sıraya çıktı

ADÜ'nün sıralamadaki konumu:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda dünya genelinde 1801+ bandında yer aldı. Sıralamaya dahil edilen 3.146 yükseköğretim kurumu arasından ADÜ, Türkiye'den sıralamaya giren 142 üniversite içinde 65+ bandında konumlandı. Ege Bölgesi'nden listede yer alan 16 üniversite arasında ADÜ 6. sırada, bölgedeki devlet üniversiteleri arasında ise 4. sırada yer aldı.

Sıralamada üniversiteler; öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ile uluslararası görünüm gibi farklı göstergeler üzerinden değerlendirildi. ADÜ'nün genel puanı 20,4–24,1 aralığında gerçekleşirken, göstergelere göre puanları şöyle: öğretim 26,3, araştırma ortamı 22,6, araştırma kalitesi 24,1, endüstri 19,7 ve uluslararası görünüm 23,6.

rektörün değerlendirmesi ve hedefler:

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, uluslararası sıralamaların üniversitelerin akademik performanslarının farklı göstergeler üzerinden görünürlük kazanmasına katkı sunduğunu belirtti. Kent, 'Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası yükseköğretim sıralamalarındaki gelişmeleri, akademik çalışmalarımızın ve kurumsal hedeflerimizin değerlendirilmesi açısından önemli bir gösterge olarak görüyoruz. THE WUR 2027 sonuçlarında dünya sıralamasında 1801-2000 bandında, Türkiye’de 65-90 bandında ve Ege Bölgesi’nde 6. sırada yer almamız, Üniversitemizin uluslararası görünürlüğünü ve akademik kapasitesini geliştirme yönündeki çalışmalarımızın bir yansımasıdır,' ifadelerini kullandı.

Rektör ayrıca önümüzdeki dönemde eğitim-öğretim kalitesini, araştırma kapasitesini, uluslararası iş birliklerini ve üniversite-sanayi etkileşimini güçlendirerek nitelikli ve sürdürülebilir akademik üretimi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı ve emeği geçen akademik ile idari personele, öğrencilere ve paydaşlara teşekkür etti.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ), TİMES HİGHER EDUCATİON TARAFINDAN AÇIKLANAN 2027 DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI’NDA DÜNYA GENELİNDE 1801+ BANDINDA, TÜRKİYE’DE İSE 65+ BANDINDA YER ALIRKEN, EGE BÖLGESİ’NDEKİ 16 ÜNİVERSİTE ARASINDA İSE 6. SIRAYA YERLEŞTİ.