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Muşlu öğrenciler drone cup’ta avrasya dereceleriyle çin finaline hazırlanıyor

Muş Bahçeşehir Koleji ve Muş Müzik Akademisi öğrencileri, İstanbul'daki EnjoyAI Avrasya 2026'da Drone Cup'ta ortaokul birinciliği ve ilkokul ikinciliği elde edip Çin finaline hazırlanıyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 20:42

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Muşlu öğrenciler drone cup’ta avrasya dereceleriyle çin finaline hazırlanıyor

Muş takımları İstanbul'dan ödüllerle döndü

İstanbul'da düzenlenen EnjoyAI Avrasya 2026 Uluslararası Robotik Yarışmasına katılan öğrenciler, Muş'a önemli dereceler kazandırdı. Etkinliğe Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Bosna-Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Kazakistan ve Kırgızistan olmak üzere altı ülkeden toplam 202 takım katıldı. Yarışmada Ancient Civilizations, Drone Cup, Inventions Trail, Mining Expedition, Skyline Adventure ve Battle of Stars kategorileri yer aldı.

başarı ve ödüller:

Muş Bahçeşehir Koleji ve Muş Müzik Akademisi öğrencileri, Robotik Düşler Atölyesi koçu Salih Kan ile Bahçeşehir Koleji Robotik Kodlama Öğretmeni Mine Işık rehberliğinde katıldıkları Drone Cup kategorisinde ortaokul takımıyla Avrasya birinciliği, ilkokul takımıyla ise Avrasya ikinciliği elde etti. Ayrıca iki ortaokul takımı yarışmada TeamSprint ödülüne layık görüldü.

hazırlık süreci ve kazanılan yetenekler:

Hazırlık sürecinde öğrenciler drone kullanımı, parkur görevlerini tamamlama, koordinasyon ve komutlara uygun hareket etme üzerine yoğun çalıştı. Robotik Düşler Atölyesi'ndeki uygulamalı eğitimler, teknik becerilerin yanında algoritmik düşünme, problem çözme ve takım çalışması yetilerini geliştirmeye odaklandı. Yarışma sırasında öğrenciler hızlı çözüm üretme ve görev odaklı koordinasyon becerilerini gösterdi.

Muş Bahçeşehir Koleji Kurucu Müdürü Serdal Arslan, elde edilen derecelerin kurum için büyük gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Arslan, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra bilim, teknoloji, sanat ve spor gibi farklı alanlarda da desteklendiklerini; bu başarıda eğitim kadrosunun emeği, öğrencilerin azmi ve velilerin güveninin etkili olduğunu belirtti.

gelecek hedef: çin finali:

İstanbul'daki başarıların ardından Muşlu öğrenciler, Aralık ayında Çin'de düzenlenecek uluslararası finale gözünü dikti. Takımların hazırlıklarını sürdürmesi ve finalde Muş ile Türkiye'yi temsil ederek yeni başarılara imza atması bekleniyor. Muş Bahçeşehir Koleji, Muş Müzik Akademisi ve Robotik Düşler Atölyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmaların kentte gurur yaratan sonuçlar doğurduğu kaydedildi.

MUŞLU ÖĞRENCİLER AVRASYA DRONE CUP’TA ZİRVEYE ÇIKTI

MUŞLU ÖĞRENCİLER AVRASYA DRONE CUP’TA ZİRVEYE ÇIKTI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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