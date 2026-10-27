İpekyolu ticaret lisesine yeni kütüphane açıldı

İpekyolu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kütüphane töreni gerçekleştirildi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile İl Millî Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal başta olmak üzere protokol üyeleri, İpekyolu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen açılış töreninde bir araya geldi. Yeni kütüphane, TOGEM-DER ile Valilik arasında imzalanan protokol kapsamında oluşturuldu.

Açılış töreni ve protokol:

Tören, kurdele kesimiyle başladı; ardından Vali Aydoğdu kütüphaneyi gezerek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Açılışta emeği geçenlere teşekkür eden Aydoğdu, kütüphanenin öğrencilere hayırlı olmasını diledi ve katkılarından dolayı özellikle TOGEM-DER ile valiliğe teşekkür etti.

Okuma kültürü ve gelecek planları:

Vali Aydoğdu, eğitime ve okuma kültürüne verilen önemin altını çizdi. Aydoğdu, gençlerin sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesinin öncelikleri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Bizler gençlerimizin bolca okuyan, sorgulayan, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Erzincan kütüphanelerin en çok kullanıldığı şehirlerden biri. Bugüne kadar kazandırdığımız kütüphanelerin yanı sıra çok yakında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle yapılan Mustafa Kutlu Kültür Merkezi ve Bilgihane Kütüphanemiz ile gençlerimize daha güzel ortamlar sunacağız. Kitapların arasında yetişen bir nesil asla kötülükten yana olamaz

Öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Aydoğdu, eğitimcilerin çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni eğitim-öğretim yılında başarı diledi. Kütüphanenin, okulun eğitim ortamını zenginleştirerek öğrencilerin araştırma ve okuma alışkanlıklarını güçlendirmesi bekleniyor.

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