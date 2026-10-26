hasan kalyoncu üniversitesi’nde akademik üretim ve spor başarıları ödüllendirildi

törenin kapsamı ve katılımcılar:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenen Akademik Başarı ve Öğrenci Spor Başarı Ödülleri Takdim Töreni, üniversitenin bilimsel ve sportif alanlardaki çıktılarının topluca kutlandığı bir programa dönüştü. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende yaklaşık bin akademisyen ve öğrenci bir araya geldi.

Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ile İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ve çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katılımı dikkat çekti.

akademik başarılar ve çıktıların teşviki:

Törende, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında akademik unvan yükseltme sürecini tamamlayan öğretim üyeleri ile bilimsel yayın, atıf, uluslararası projeler ve tescillenmiş patentler yoluyla başarı gösteren akademisyenlere ödüller verildi. İlgili bölümde verilen teşekkür ve vurgular, üniversitenin araştırma performansındaki artışa dikkat çekti.

Haluk Kalyoncu konuşmasında, HKÜ'nün SCImago araştırma sıralamalarında Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında beşinci sırada yer aldığını, UI GreenMetric 2026'da ise dünya genelinde 141’inci sırayı elde ettiğini ve kurumun ilk kez THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda yer aldığını belirtti. Kalyoncu, akademisyenlerin artan makale, patent ve proje çıktılarının bu başarıları desteklediğini ifade etti ve emeği geçenleri tebrik etti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan ise HKÜ teknolojik takımlarının TEKNOFEST performanslarına vurgu yaparak, eğitime yapılan yatırımların somut sonuçlar üretmeye başladığını belirtti ve vakıf ödüllerinin akademik nitelik ve katılımdaki artışı yansıttığını aktardı.

öğrenci spor başarıları ve topluluk etkinlikleri:

Tören kapsamında TEKNOFEST 2026'da ödül alan HKÜ takımları ile ORYANTASYON’26 turnuvalarında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. Programda basketbol, futbol, voleybol, okçuluk, golf, tenis, masa tenisi, padel, satranç, e-spor ve mangala gibi branşlarda dereceye giren öğrenci ve takımlara plaket ve ödüller sunuldu.

Ödül töreninin ardından Bilal Erdoğan ve Haluk Kalyoncu padel sahasında öğrencilerle bir araya geldi; heyet ayrıca öğrenci topluluklarının stantlarını ziyaret ederek sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında bilgi aldı. Etkinlikler golf ve okçuluk gösterileriyle devam etti; katılımcılar farklı ilgi alanlarına yönelik faaliyetlerde buluştu.

Üniversite yönetimi, öğrencilerin iş fikirlerini desteklemek amacıyla Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi işbirliğiyle Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren yaklaşık 150 kuluçka merkezi ve sağlanan ücretsiz danışmanlık-mentorluk imkanlarına değinerek, mezuniyet sonrası mesleki hazırlığın önemini vurguladı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan törende araştırma ve bilimsel üretkenliği eğitim anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak tanımlayarak, emeğin değer gördüğü ve başarının teşvik edildiği bir kurum kültürünü güçlendirmenin hedeflendiğini söyledi.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ'NDE AKADEMİK VE SPORTİF BAŞARILAR ÖDÜLLENDİRİLDİ