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Adü yapay zeka destekli sanal hasta simülasyonuyla hemşirelik eğitimine destek aldı

ADÜ Hemşirelik Fakültesi'nin yapay zeka destekli sanal hasta simülasyonu projesi, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı ile desteklenmeye değer bulundu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 13:10

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EDİTÖR: Taylan Polat

Adü yapay zeka destekli sanal hasta simülasyonuyla hemşirelik eğitimine destek aldı

Proje hakkında:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi öğretim elemanlarının geliştirdiği yapay zeka destekli sanal hasta simülasyonu projesi, 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Projenin yürütücülüğünü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Cihan Ektiricioğlu üstleniyor.

Başlığı "Yapay Zeka Destekli Sanal Hasta Simülasyonunun Hemşirelik Öğrencilerinin Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Hemşirelik Bakım Performansı, Bilgi Düzeyi ve Damgalayıcı Tutumları Üzerindeki Etkisi: Üç Kollu Randomize Kontrollü Bir Çalışma" olan projede, Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülengün Türk, Araştırma Görevlisi Dr. Ezgi Sarı ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Atiker araştırmacı olarak görev alıyor.

Hedefler ve yöntem:

Projenin temel amacı, yapay zeka destekli sanal hasta simülasyonunun hemşirelik eğitimindeki etkinliğine ilişkin bilimsel kanıt üretmektir. Çalışma, hemşirelik öğrencilerinin madde kullanım bozukluğu olan bireylere yönelik bilgi düzeylerini ve bakım performanslarını geliştirmeyi, aynı zamanda bu alandaki damgalayıcı tutumları azaltmayı hedefliyor.

Bu hedeflere ulaşmak için üç kollu, randomize kontrollü bir tasarım kullanılacak. Katılımcılar kontrollü simülasyon ortamında farklı eğitim yaklaşımlarına tabi tutularak karşılaştırılacak; böylece yapay zeka destekli uygulamanın katkısı sistematik olarak değerlendirilecektir.

Uygulama ve beklenen etkiler:

Projede geliştirilecek sanal hasta senaryoları, öğrencilere gerçek hasta ile karşılaşmadan önce güvenli ve kontrollü bir ortamda bakım sürecini deneyimleme fırsatı sunacak. Simülasyonlarda yapay zekanın etkileşimli geri bildirim mekanizmaları kullanılarak öğrenci performansı ve karar verme süreçleri ölçümlenecek.

Araştırma sonuçlarının, hemşirelik eğitiminde teknoloji destekli ve yenilikçi simülasyon uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlaması; eğitimsel etkinliği artırarak klinik uygulamalarda daha donanımlı mezunların yetişmesine zemin hazırlaması bekleniyor. Ayrıca elde edilecek kanıtların, madde kullanım bozukluğu konusunda bakım kalitesini ve hasta-hemşire ilişkisini olumlu yönde etkilemesi hedefleniyor.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ AKADEMİSYENLERİNİN HAZIRLADIĞI YAPAY...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ AKADEMİSYENLERİNİN HAZIRLADIĞI YAPAY ZEKA DESTEKLİ SANAL HASTA SİMÜLASYONU PROJESİ, 1002-A HIZLI DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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