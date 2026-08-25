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Alevlerin yükseldiği gece Osmangazi'de 3. kattaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Bursa Osmangazi'de 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü; itfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alevlerin yükseldiği gece Osmangazi'de 3. kattaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Yangının seyri:

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın kısa sürede duman ve alevlerin yükselmesine yol açtı. Alevleri gören mahalle sakinleri, güvenlik amacıyla sokağa çıkarak durumu yetkililere bildirdi.

İhbar ve müdahale:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler büyümeden kontrol altına alındı ve binada kapsamlı bir soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Hasar ve inceleme:

Yangın sırasında mahallede kısa süreli panik yaşanmasına rağmen, yetkililer herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığını bildirdi. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimlerce inceleme başlatıldı ve süreç takip ediliyor.

Vatandaşların erken ihbarı ve itfaiyenin hızlı müdahalesi, yangının çevreye ve binanın diğer katlarına sıçramasını önledi. Yetkililer, soğutma ve güvenlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından hasar tespitine yönelik adımları sürdüreceklerini açıkladı.

BURSA’DA KORKUTAN YANGIN : MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

BURSA’DA KORKUTAN YANGIN : MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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