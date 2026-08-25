Masaj salonu kılığında fuhuş ağına operasyon: 6 gözaltı

Operasyonun kapsamı ve yakalamalar:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, çeşitli internet sitelerinde oluşturulan profiller aracılığıyla masaj salonu adı altında fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçuna zemin hazırlayan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin tespitleri sonucu, bu faaliyetlerden maddi menfaat sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik 25 Ağustos 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet kaynakları, şüphelilerin hem yer temini hem de internet üzerinden müşteri temininde rol aldığının belirlendiğini aktardı.

soruşturmanın seyri ve deliller:

İcra edilen operasyonla birlikte, şüphelilere ait olduğu değerlendirilen dijital profiller ve iletişim kayıtlarına yönelik incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, yakalanan kişilere ilişkin soruşturma ve tahkikat işlemlerinin devam ettiğini ve elde edilen deliller doğrultusunda adli sürecin ilerletileceğini belirtti.

Olayla ilgili resmi soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen tespitlerin davanın seyrinde belirleyici olması bekleniyor ve konuyla ilgili ek açıklamaların ilerleyen aşamalarda yapılacağı ifade edildi.

Masaj salonu adı altında fuhuş faaliyetlerine operasyon: 6 gözaltı