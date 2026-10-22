Çivril'de miniklerin çağrısı: bir günde yaklaşık 100 ünite kan bağışı

Çivril'de okul kampanyası örnek dayanışmaya dönüştü

Denizli’nin Çivril ilçesinde İsmail Özcan İlkokulu öğrencilerinin öncülük ettiği kan bağışı kampanyasında veliler yoğun katılım gösterdi. Türk Kızılay iş birliğiyle okul bahçesinde oluşturulan bağış noktasında, ihtiyaç sahiplerine umut olmak amacıyla step-by-step bir organizasyon hayata geçirildi.

Öğrencilerin rolü ve kampanyanın büyümesi:

Kampanya, öğrencilerin ailelerine kan bağışının önemini anlatmasıyla yayıldı. Miniklerin duyarlılığı ve ikna çabaları, velilerin kampanyaya yoğun ilgi göstermesine neden oldu. Gün sonunda kaydedilen rakam, yaklaşık 100 ünite kan olarak belirlendi; bu, Çivril'de okullarda düzenlenen kampanyalar arasında ulaşılan en yüksek bağış miktısı olarak değerlendirildi.

Okul yönetiminin değerlendirmesi ve gelecek adımlar:

İsmail Özcan İlkokulu Müdürü Mehmet Saraç, etkinliğin öğrencilerde toplumsal sorumluluk bilinci oluşturma açısından önem taşıdığını vurguladı. Saraç, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki sosyal farkındalık çalışmalarının bir parçası olarak bu tür organizasyonların sürmesini hedeflediklerini belirtti. Kampanya boyunca mesai saatleri nedeniyle katılamayan vatandaşların talepleri üzerine etkinliğin bir gün daha uzatılmasının değerlendirildiği ifade edildi.

Gün boyu süren çalışmada görev alan okul personeli, gönüllüler ve Kızılay ekipleri iş birliğiyle bağış süreci titizlikle yürütüldü. Elde edilen sonuç, hem yerel ölçekte dayanışmanın boyutunu hem de öğrencilerin topluma yönelik etkili rolünü ortaya koydu. Kampanyaya destek veren velilere ve emek harcayan öğrencilere teşekkür edildi.

KAN BAĞIŞI