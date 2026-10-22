Samsun'da esnaf ve sanatkârların geleceği masaya yatırıldı

Samsun'da esnafın durumu değerlendirildi

Vali Orhan Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan bir araya gelerek, Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler ile kent genelindeki esnaf ve sanatkâra yönelik yürütülen çalışmaları ele aldı. Toplantıda, ticari hayatın güvenli ve istikrarlı bir ortamda sürdürülmesi ile esnafın il ekonomisine katkısının artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

görüşmenin odağı:

Görüşmede, Samsun’un Karadeniz ve Kuzey Anadolu’nun önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekildi ve esnafın bu konumdaki rolü üzerinde duruldu. Katılımcılar, kent içindeki ticari faaliyetlerin sağladığı istihdam ve gelir unsurlarının korunması için gerekli tedbirlerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ekonomik perspektif:

Toplantıda ayrıca "Türkiye Yüzyılı" ve "Samsun Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda kentin ekonomik potansiyelinin nasıl daha etkin kullanabileceği konuşuldu. Heyet, esnafın kent ekonomisindeki konumunu sağlam tutmak amacıyla destek mekanizmalarının ve altyapı çalışmalarının önemine işaret etti.

Görüşmede, ülke genelinde oluşturulan huzur ve güven ortamının ticari hayata olumlu yansımaları, "Terörsüz Türkiye" sürecinin sağladığı istikrar ve bunun esnafın faaliyetlerine katkısı da gündeme geldi. Katılımcılar mevcut çalışmaları değerlendirip, esnafın güvenli ve sürdürülebilir çalışma koşullarına ilişkin ortak adımlar üzerinde mutabık kaldı.

Toplantı, kent ekonomisinin gelişimi açısından ele alınan konular ve esnafın desteklenmesine yönelik atılması planlanan adımların değerlendirilmesi ile sona erdi.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, SAMSUN ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANI EYÜP GÜLER İLE BİR ARAYA GELEREK KENT GENELİNDE ESNAF VE SANATKÂRLARA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.