Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı genel sekreterini kabul etti

resmi kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’i kabul etti.

Gerçekleşen kabul, taraflar arasında doğrudan temas imkânı sağlayarak karşılıklı görüş alışverişine zemin hazırladı.

görüşmenin içeriği:

Toplantıda, iki kurum arasındaki ilişkilerin durumu ve gündemdeki konular çerçevesinde değerlendirmeler yapıldığı bildirildi. Taraflar, iş birliği ve koordinasyon imkanlarını ele aldı.

Resmi kabul, Türkiye ile Türk Devletleri Teşkilatı arasındaki iletişimin sürdürülmesine yönelik bir temas olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti