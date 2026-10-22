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Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı genel sekreterini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’i kabul etti; görüşmede iki kurum arasındaki ilişkiler ve ortak gündem ele alındı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı genel sekreterini kabul etti

resmi kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’i kabul etti.

Gerçekleşen kabul, taraflar arasında doğrudan temas imkânı sağlayarak karşılıklı görüş alışverişine zemin hazırladı.

görüşmenin içeriği:

Toplantıda, iki kurum arasındaki ilişkilerin durumu ve gündemdeki konular çerçevesinde değerlendirmeler yapıldığı bildirildi. Taraflar, iş birliği ve koordinasyon imkanlarını ele aldı.

Resmi kabul, Türkiye ile Türk Devletleri Teşkilatı arasındaki iletişimin sürdürülmesine yönelik bir temas olarak kayda geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev&#039;i kabul...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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