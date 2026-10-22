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Afete dayanıklı kentler hedefi: EBYÜ'de kentsel dönüşüm konferansı

EBYÜ'de düzenlenen konferansta deprem gerçeği, kentsel dönüşüm ve afet risklerini azaltmaya yönelik şehir planlama ve sürdürülebilirlik ele alındı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 08:46

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Afete dayanıklı kentler hedefi: EBYÜ'de kentsel dönüşüm konferansı

konferansın özeti:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) düzenlenen Afet Gerçeğimiz ve Kentsel Dönüşüm Uygulamaları konulu konferans, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Ankara İmar Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Turgut konuşmacı olarak katıldı ve alanın güncel gündemini katılımcılarla paylaştı.

konunun temel başlıkları:

Konferansta deprem gerçeği, kentsel dönüşüm uygulamaları, afet risklerinin azaltılmasına yönelik tedbirler, şehir planlaması ve sürdürülebilir kentleşme konuları detaylı şekilde ele alındı. Sunum ve değerlendirmelerde uygulama deneyimleri ile güncel yaklaşımlar bir arada tartışıldı; önceliklerin belirlenmesi ve saha uygulamalarının taşıdığı zorluklar vurgulandı.

soru-cevap ve katılımcı profili:

Programda akademisyenler, öğrenciler, kamu kurumları, meslek kuruluşları ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımı dikkat çekti. Katılımcılar soru-cevap bölümünde görüş ve sorularını yöneltti; tartışmalar uygulamaya dönük çözüm arayışları ve yerel ihtiyaçlara odaklandı.

Konferans organizasyonu, Erzincan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Halil Sezai Çakırbay ile İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Bahadır tarafından gerçekleştirildi. Programın sonunda EBYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı tarafından Özgür Turgut'a katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Akademisyen ve öğrencilerin ilgi gösterdiği konferans, afetlere karşı bilinçli ve dirençli şehirler oluşturma hedefiyle yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİNDE (EBYÜ) &quot;AFET GERÇEĞİMİZ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI&quot;...

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİNDE (EBYÜ) "AFET GERÇEĞİMİZ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI" KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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