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Sınav yolunda rehberlik: Yalıhüyük öğrencilerine motivasyon ve planlama eğitimi

Yalıhüyük'te Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi'nin psikolojik danışmanları, öğrencilere sınav kaygısı, çalışma teknikleri ve zaman yönetimi anlattı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sınav yolunda rehberlik: Yalıhüyük öğrencilerine motivasyon ve planlama eğitimi

Yalıhüyük'te öğrencilerin sınav hazırlığına destek verildi

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde öğrenim gören öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla bilgilendirme ve farkındalık eğitimi düzenlendi. Program, Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından görevlendirilen psikolojik danışmanlar aracılığıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin odağı:

Uzman psikolojik danışmanlar eğitimde, sınav süreçlerinde motivasyon ve planlama konularına odaklandı. Program kapsamında sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, verimli ders çalışma teknikleri, zaman yönetimi ve hedef belirleme süreçlerinde motivasyonun korunması gibi başlıklarda katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Katılımcılar ve yerinde inceleme:

Düzenlenen eğitim faaliyetine Yalıhüyük Kaymakamı Çağrı Karaköse, Yalıhüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Sayın ve Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhammet Kiremitçi de katıldı. Programa katılan kurum yöneticileri, yürütülen rehberlik ve eğitim çalışmalarını yerinde inceleyerek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

KONYA’NIN YALIHÜYÜK İLÇESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SINAV HAZIRLIK SÜREÇLERİNE DESTEK OLMAK...

KONYA’NIN YALIHÜYÜK İLÇESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SINAV HAZIRLIK SÜREÇLERİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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