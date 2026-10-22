İleri dönüşüm meslek liselerinde uygulamalı eğitime dönüşüyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Akbank arasında imzalanan İleri Dönüşüm Çalışmaları Protokolü, Türkiye’nin ve Avrupa’nın kapsamlı dönüşüm girişimlerinden biri olan "Dönüşümde Gelecek Var" projesinin yeni aşamasını başlattı. Protokolün uygulama dönemi, Hatay’da düzenlenen açılış töreninde resmiyet kazandı ve mobilya alanında görev yapan 1.080 öğretmenin eğitimiyle başlayacak.

Törene Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, Hatay İl Millî Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp katıldı. Protokol, meslek liselerinin eğitim modeline ileri dönüşüm uygulamalarını entegre ederek sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi yaklaşımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Protokolün hedefleri:

Protokol ile Millî Eğitim Bakanlığı'nın Sıfır Atık çalışmalarının kapsamı genişletilecek; meslek lisesi öğretmenleri aracılığıyla öğrencilerin ileri dönüşüm becerileri güçlendirilecek. Eğitim modülleri sayesinde öğrencilerin sürdürülebilir üretim bilgileri ve uygulamalı deneyimleri artırılacak, mesleki beceriler yenilikçi uygulamalarla zenginleştirilecek.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve MEB İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030 bağlamında atılan adımları vurguladı. Bakanlığın bugüne kadar elde ettiği somut sonuçlar arasında 45 binden fazla okula temel seviye sıfır atık belgesi kazandırılması, 10 milyondan fazla öğrenciye sıfır atık eğitimi verilmesi, 1.544 geri dönüşüm kütüphanesi oluşturulması ve 100 bin ton atık kâğıdın ekonomiye geri kazandırılması yer alıyor. Ökten, projenin kullanım ömrünü tamamlamış mobilyaları ileri dönüşüm yoluyla eğitim ortamlarına yeniden kazandıracağını belirtti.

Eğitim programı ve uygulama biçimi:

İleri Dönüşüm Teknikleri Eğiticinin Eğitimi programı, Türkiye genelindeki meslek liselerinin mobilya alanında görev yapan uzman öğretmenlerine yönelik tasarlandı. Programa katılacak öğretmenlere mobilyacılıkta döngüsellik, ileri ve geri dönüşüm, okul donatım malzemelerinde bakım, onarım ve yenileme, kalite kontrol ile sürdürülebilir bakım gibi teorik ve uygulamalı içerikler aktarılacak.

Eğitimler hem yüz yüze hem de çevrim içi formatlarda düzenlenecek. Yüz yüze çalışmalar, MEB ve Akbank iş birliğiyle kurulan ileri dönüşüm atölyelerinde yürütülürken, uzaktan eğitimler çevrim içi platformlarda gerçekleştirilecek. Eğitimlerin ekim-aralık döneminde tamamlanması öngörülüyor ve programı başarıyla bitiren öğretmenlere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sertifika verilecek. Ayrıca Akbank, öğretmenlerin hazırlık süreçlerini desteklemek üzere programa dizüstü bilgisayar desteği sağlayacak.

Hatay'dan ülkeye yayılacak etki:

Projeye zemin oluşturan çalışmaların merkezinde Akbank genel müdürlük binasının dönüşümü sırasında kullanımı tamamlanan ofis mobilyalarının yeniden değerlendirilmesi yer alıyor. Hatay İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan ileri dönüşüm atölyesine ulaştırılan malzemeler, öğretmen ve öğrenciler tarafından yeni okul mobilyalarına dönüştürüldü.

Bugüne kadar üretilen 19.200 okul mobilyası ile Hatay’daki 1.311 okula ulaşıldı ve yaklaşık 400 bini aşkın öğrenci daha donanımlı eğitim ortamlarına kavuştu. Çalışmalar, yüzlerce ton karbon salımının önlenmesine katkı sağlarken meslek liseli gençlerin sürdürülebilir üretim deneyimlerini ve mesleki yetkinliklerini geliştirdi.

Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp, projenin şirketin sürdürülebilirlik anlayışının bir parçası olduğunu belirterek, öğretmenlerin rehberliğinde öğrencilerin dönüşüm süreçlerine katkı sunduğunu ve şimdi bu yaklaşımın eğiticilerin eğitimiyle ülke geneline yayılacağını vurguladı. İleri Dönüşüm Teknikleri Eğiticinin Eğitimi programı, böylece 'Dönüşümde Gelecek Var' inisiyatifinin etki alanını Türkiye genelinde büyütmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE’NİN VE AVRUPA’NIN EN KAPSAMLI İLERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİNDEN BİRİ OLAN "DÖNÜŞÜMDE GELECEK VAR" PROJESİNDE YENİ DÖNEM, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE AKBANK ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL HATAY’DA DÜZENLENEN AÇILIŞ TÖRENİYLE BAŞLADI.