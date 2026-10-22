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Cumhuriyet bayramı'nda Erdem Koleji'ne il şampiyonluğu

Gaziantep'te 29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlenen okçuluk turnuvasında Erdem Koleji öğrencisi Defne Demirpençe il şampiyonluğunu kazandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Cumhuriyet bayramı'nda Erdem Koleji'ne il şampiyonluğu

turnuva ve elde edilen başarı:

Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen okçuluk turnuvasında, Erdem Koleji öğrencisi Defne Demirpençe sergilediği dikkat çekici performansla il şampiyonluğunu kazandı. Turnuva, Gaziantep genelinden sporcuların katılımıyla gerçekleşti ve genç sporcular Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sportif başarılarla taçlandırdı.

Defne Demirpençe, yarışma süresince gösterdiği azim, disiplin ve kararlılıkla rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. Elde edilen bu derece, öğrencinin bireysel gayretiyle birlikte düzenli antrenman ve doğru eğitimin birleşiminin bir sonucu olarak değerlendirildi.

eğitim anlayışı ve sportif altyapı:

Erdem Koleji, akademik başarının yanı sıra öğrencilerinin sportif, sanatsal ve sosyal gelişimlerine de önem veren bir eğitim yaklaşımı benimsiyor. Okul bünyesinde sunulan eğitim ve antrenman imkanları, öğrencilerin yeteneklerini erken yaşta keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlıyor. Bu bütüncül yaklaşım, okulun farklı branşlarda art arda dereceler elde etmesinde temel etken olarak öne çıkıyor.

Okulun planlı eğitim ve süreklilik odaklı çalışması, yalnızca yarışmalara hazırlanmaya yönelik kısa vadeli bir çaba değil; öğrencilerin uzun vadeli sportif gelişimini destekleyen bir sistem olarak tanımlanıyor. Bu bakış açısı, Defne Demirpençe'nin okçulukta kazandığı il şampiyonluğunu da mevcut başarı zincirine ekliyor.

yönetimden değerlendirme ve gelecek hedefleri:

Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında spor, sanat ve bilim alanlarında da desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Sönmez, elde edilen derecelerin öğrencilerin bireysel gayretleri ile düzenli eğitim, disiplinli çalışma ve sürdürülebilir gelişim anlayışının bir araya gelmesiyle güçlendiğini vurguladı.

Okul yönetimi, Defne Demirpençe'yi tebrik ederek eğitiminde ve sportif gelişiminde emeği bulunan öğretmen ve antrenörlere teşekkür etti. Cumhuriyet Bayramı kapsamında kazanılan bu il şampiyonluğunun, Erdem Koleji için hem bir gurur kaynağı hem de gelecekteki yarışmalar için motive edici bir adım olduğu belirtildi.

Genç sporcunun başarısı, okulun yetenek odaklı eğitim modelinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve Erdem Koleji’nin spor alanındaki başarılarına yeni bir halka eklenmiş oldu.

GAZİANTEP’TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN OKÇULUK TURNUVASI’NDA...

GAZİANTEP’TE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN OKÇULUK TURNUVASI’NDA ERDEM KOLEJİ ÖĞRENCİSİ DEFNE DEMİRPENÇE, SERGİLEDİĞİ BAŞARILI PERFORMANSLA İL ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANARAK OKULUNA BÜYÜK GURUR YAŞATTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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