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Etü'de kulüp tanıtım festivali: yeni öğrenciler kampüs hayatını keşfetti

Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki kulüp tanıtım festivali, yeni öğrencilere toplulukları tanıma, etkinliklere katılma ve kampüse uyum sağlama fırsatı sundu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Etü'de kulüp tanıtım festivali: yeni öğrenciler kampüs hayatını keşfetti

etü'de kulüp tanıtım festivali gerçekleştirildi:

Erzurum Teknik Üniversitesi’nde (ETÜ) üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kampüs yaşamını tanımaları ve ilgi alanlarına uygun öğrenci toplulukları hakkında bilgi edinmeleri amacıyla ETÜ Yaşam Merkezi’nde Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali düzenlendi. Etkinlik, farklı alanlarda faaliyet gösteren toplulukların stant kurduğu geniş bir alanı kapsadı.

topluluk sunumları ve katılımcılar:

Festivalde sosyal, kültürel, sportif ve mesleki içerikli topluluklar yıl boyunca planladıkları faaliyetleri ziyaretçilere anlattı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde akademik danışmanlar ve topluluk başkanları, öğrencilerle birebir görüşerek yürütülen projeler ve katılım koşulları hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, ilgi duydukları alanlardaki topluluklarla doğrudan iletişime geçme ve gelecek etkinliklere dahil olma fırsatı buldu.

rektörün vurgusu:

Stantları gezen ve çalışmaları inceleyen Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğrenci topluluklarının üniversite hayatını akademik eğitimin ötesine taşıyan önemli bir unsur olduğunu belirtti. Çakmak, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda topluluk faaliyetlerine katılmalarının sosyal becerilerini geliştireceğini, yeni deneyimler kazandıracağını ve üniversite aidiyetini güçlendireceğini söyledi. Ayrıca toplulukların üniversite yaşamını zenginleştirme ve öğrencilerin çok yönlü gelişimindeki rollerine dikkat çekti.

Festival, yeni öğrencilerin kampüse hızlı uyum sağlamasına katkı sunan, toplulukların görünürlüğünü artıran ve gelecekteki etkinliklerin planlanmasına temel oluşturan bir platform olarak değerlendirildi. Etkinlik boyunca öğrenciler arasında etkileşim ve bilgi alışverişi öne çıktı; topluluklar da üyelik ve gönüllülük imkanlarını genişletme olanağı buldu.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE (ETÜ) ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN KAMPÜS YAŞAMINI...

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE (ETÜ) ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN KAMPÜS YAŞAMINI TANIMALARI VE İLGİ ALANLARINA UYGUN ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI HAKKINDA BİLGİ EDİNMELERİ AMACIYLA ÖĞRENCİ TOPLULUK VE KULÜPLERİ TANITIM FESTİVALİ DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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