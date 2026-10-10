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Afete hazırlık: Efeler Belediyesi personeli ilk yardımda güçleniyor

Efeler Belediyesi, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile Muzaffer İzgü Salonu'nda düzenlenen eğitimde personeline temel yaşam desteği, kanama ve solunum müdahalesi öğretti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Emre Koç

Afete hazırlık: Efeler Belediyesi personeli ilk yardımda güçleniyor

Efeler Belediyesi'nde ilk yardım eğitimi

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde, acil durumlara karşı hazırlık çalışmaları kapsamında belediye personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitim, Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katkısıyla Muzaffer İzgü Tiyatro ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa belediye çalışanları katıldı.

eğitimin kapsamı:

Eğitimde temel yaşam desteği, bilinç kaybı, solunum yolu tıkanıklıkları, kanamalar ve yaralanmalar gibi acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler ayrıntılı olarak ele alındı. Katılımcılara, profesyonel sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar uygulanabilecek hayat kurtarıcı teknikler uygulamalı olarak gösterildi.

uygulama ve bilinçlendirme:

Uzman ekipler, uygulamalarda zamanın hayati önemi ve bilinçsiz müdahalelerin yaratabileceği riskler üzerinde durdu. Eğitimlerin her ay düzenli olarak devam edeceği ve hedefin belediyedeki tüm personelin ilk yardım eğitimi alması olduğu bildirildi.

EFELER BELEDİYESİ PERSONELİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ

EFELER BELEDİYESİ PERSONELİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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