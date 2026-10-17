Sarıgöl pekmezi ve emeği İzmir fuarında öne çıktı

Sarıgöl'ün değerleri İzmir'de tanıtıldı

İzmir'de düzenlenen fuarda Manisa'nın 17 ilçesinin yöresel ürünleri arasında Sarıgöl'ün pekmezi, el işi ürünleri ve kadın girişimcilerin hazırladığı doğal lezzetler dikkat çekti. Stant, hem tadım hem de üretim kültürünü öğrenmek isteyen ziyaretçilerle doldu.

Geleneksel pekmez yapımına ilgi:

Sarıgöl Üzüm Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, standa kurduğu uygulamalı gösterimle pekmez üretimini anlattı. Tüfekçi, kalsiyum karbonatlı yeni pekmez yapımının sağlık açısından faydalarını aktararak üretim sürecinin aşamalarını ziyaretçilere gösterdi ve yoğun ilgiyle karşılandı.

El sanatları ve kadın girişimcilerin katkısı:

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan el sanatları sergisi ile SARKOOP aracılığıyla fuarda yer alan kadın girişimcilerin doğal gıda ürünleri büyük beğeni topladı. Katılımcılar yerel el emeğinin ve kadın üreticilerin ekonomiye katkısının altını çizdi.

Etkinlik, Manisalılar Platformu tarafından Bornova'daki Aşık Veysel Sosyal Alanı'nda düzenlenen "Manisa ve Değerleri Tanıtım Fuarı" çerçevesinde gerçekleşti; Manisa'nın 17 ilçesinden gelen ürünler ziyaretçilere sunuldu.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak sergiyi gezerek emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca daha önce Sarıgöl'de görev yapan Seferihisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar da stantları ziyaret ederek Sarıgöl ve Manisa'nın yöresel değerleri hakkında bilgi aldı.

Bu tanıtım çalışması, Sarıgöl'ün üzüm ve pekmez kültürünü, el sanatlarını ve kadın girişimcilerin üretim gücünü görünür kılarak ilçenin kültürel ve ekonomik değerlerinin geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı.

MANİSA’NIN 17 İLÇESİNİN YÖRESEL ÜRÜNLERİ VE EL SANATLARININ TANITILDIĞI İZMİR’DEKİ FUARDA, SARIGÖL’ÜN PEKMEZİ, EL İŞİ ÜRÜNLERİ VE KADIN GİRİŞİMCİLERİN HAZIRLADIĞI DOĞAL LEZZETLER İLGİ GÖRDÜ. SARIGÖL ÜZÜM KOOPERATİFİ BAŞKANI YUSUF TÜFEKÇİ, STANTTA PEKMEZ YAPIMINI TANITTI.