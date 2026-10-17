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Atakum'da şairlerin izinde şiir gecesi

Atakum Belediyesi'nin Ata Sahne'deki programında Necip Fazıl, Yahya Kemal, Nazım Hikmet ve diğer usta şairler Kenan Yavuzarslan'ın yorumlarıyla anıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Atakum'da şairlerin izinde şiir gecesi

Atakum'da edebiyatın akşamı

Samsun’un Atakum Belediyesi, Ata Sahne'de düzenlediği özel bir programla Türk edebiyatının önemli isimlerini anmak için bir araya geldi. Etkinlikte Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet, Cemal Safi, Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Neyzen Tevfik'in eserleri gündeme alındı ve yoğun katılımla gerçekleşen gece edebiyatseverlerden ilgi gördü.

Programın akışı:

Gecede sahneyi paylaşan Kenan Yavuzarslan, seçtiği şiirleri gitar eşliğinde yorumladı. Yavuzarslan, usta şairlerin yaşamlarından kesitleri ve eserlerinin arkasındaki hikâyeleri kendine has bir üslupla dinleyicilere aktardı. Performans, şiirlerin hem metin hem de duygusuyla buluşmasına odaklandı ve salonda dikkat çeken anlar yaşandı.

Atakum Belediye yetkilileri ve kültür çalışanlarının hazırladığı program, sanat ve edebiyat ortamını güçlendirmeyi amaçlayan bir etkinlik olarak sunuldu. Ata Sahne'deki akış, şiir dinletisi formatını söyleşi öğeleriyle harmanlayarak izleyicilere zengin bir deneyim sağladı.

Katılımcıların değerlendirmeleri ve teşekkürler:

Program sonrası konuşan Atakum Belediye Başkan Vekili Halil Taşkın, gece için Yavuzarslan'a teşekkür ederek, "Şairler şiirleri yazarken o günkü duyguları yaşarlar, okurlarken de geçmişin o duygularını bin kat daha yaşarlar. Bu akşam bizim de kalplerimizi titretti, gönlümüzü ferahlattı" ifadelerini kullandı.

Deniz Gömeç, Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürü olarak gecenin hazırlanmasında emeği geçen Belediye Başkanı Serhat Türkel ve Başkan Yardımcısı Suat Yıldız'a teşekkür etti ve etkinliği şiir tutkunlarını buluşturan özel bir çalışmayla nitelendirdi.

Etkinliği izleyen Prof. Dr. Bekir Şişman (Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü) ise Yavuzarslan'ın şiirde aruz, hece ve serbest ölçüyü bir arada kullandığını vurgulayarak, "Hem Samsunlu hem de bir edebiyatçı olarak kendisiyle gurur duyuyoruz. Samsun’u Türkiye’de tanıtan bir şair. Güzel bir etkinlik oldu" dedi.

Şair Kenan Yavuzarslan programa uzun süre hazırlandıklarını belirterek, kendisine bu imkânı sağlayan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e teşekkür etti. Etkinliğe katılan vatandaşlar da organizasyondan memnuniyetlerini ifade ederek benzer kültür ve sanat programlarının devam etmesini istedi.

ATAKUM BELEDİYESİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, YAHYA KEMAL BEYATLI, NAZIM HİKMET, CEMAL SAFİ, RIZA...

ATAKUM BELEDİYESİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, YAHYA KEMAL BEYATLI, NAZIM HİKMET, CEMAL SAFİ, RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI VE NEYZEN TEVFİK’İ ATA SAHNE’DE DÜZENLENEN PROGRAMLA ANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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